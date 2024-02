LockBit: Εξαρθρώθηκε η «πιο επικίνδυνη» ομάδα χάκερ στον κόσμο

Μια διεθνής επιχείρηση με επικεφαλής τις διωκτικές αρχές της Βρετανίας και των ΗΠΑ έθεσε υπό τον έλεγχό της υπολογιστές και λογισμικό που χρησιμοποιούσε η LockBit, το μεγαλύτερο διεθνές εγκληματικό δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το κακόβουλο λογισμικό LockBit έχει χρησιμοποιηθεί για να αποσπάσει περισσότερα από 120 εκατ. δολάρια από περισσότερα από 2.000 θύματα.

Η Επιχείρηση Κρόνος, όπως ονομάστηκε, διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος (NCA) του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία με το FBI και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου από 10 χώρες. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι διείσδυσαν στο δίκτυο της LockBit και ανέλαβαν τον έλεγχο των υπηρεσιών της. Οι υποδομές που κατασχέθηκαν περιλάμβαναν εκατοντάδες ηλεκτρονικά κλειδιά που χρειάζονταν για την ανάκτηση των κλεμμένων δεδομένων. Επίσης, οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι απέκτησαν πρόσβαση στον ιστότοπο στο σκοτεινό Διαδίκτυο όπου η LockBit διέρρευσε δεδομένα από θύματα που αρνήθηκαν να πληρώσουν λύτρα.

