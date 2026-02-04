Κυρ. Μητσοτάκης: Live η τοποθέτησή του στη συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Η πλατφόρμα για το Greek AI Startup Accelerator. τέθηκε σε λειτουργία στις 29 Οκτωβρίου. Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο στην ανάπτυξη καινοτομιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με μια χώρα και υλοποιείται από την Endeavor Greece.

Διαρκεί τρεις μήνες και στοχεύει να στηρίξει νέους ιδρυτές, δίνοντάς τους πρόσβαση σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022 και έχουν Έλληνες ιδρυτές ή έστω μέρος της ομάδας τους (τουλάχιστον 20%) με έδρα στην Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές ως τις 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο “greekopenaiaccelerator.com”.

