Η ΕΕ στοχεύει το TikTok για τον εθιστικό σχεδιασμό του που βλάπτει κυρίως τα παιδιά

Το TikTok κατηγορήθηκε την Παρασκευή για παραβίαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το διαδικτυακό περιεχόμενο, λόγω των εθιστικών χαρακτηριστικών της πλατφόρμας όπως ανέφερε η ρυθμιστική αρχή της Ένωσης.

Διαφορετικά θα κινδυνεύει με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της ιδιοκτήτριας εταιρείας ByteDance.

Οι κατηγορίες από την πλευρά της ΕΕ επικεντρώνονται στον εθιστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας, ο οποίος περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως ειδοποιήσεις push και το εξαιρετικά εξατομικευμένο σύστημα προτάσεων.

Το TikTok επέκρινε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Reuters, η εξέλιξη έρχεται εν μέσω των πιέσεων που ασκεί η ΕΕ έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, έχοντας προκαλέσει επικρίσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για λογοκρισία και έχοντας οδηγήσει σε απειλές για την επιβολή δασμών προς ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η Επιτροπή διατύπωσε τις κατηγορίες της μετά από έρευνα διάρκειας ενός έτους στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου.

«Τα προκαταρκτικά πορίσματα της Επιτροπής παρουσιάζουν μια κατηγορηματικά ψευδή και εντελώς αβάσιμη περιγραφή της πλατφόρμας μας και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αμφισβητήσουμε αυτά τα πορίσματα», δήλωσε εκπρόσωπος του TikTok.

Η Επιτροπή,ανέφερε ως παράδειγμα εθιστικής λειτουργίας το γεγονός ότι η πλατφόρμα δημιουργεί συνεχώς νέο περιεχόμενο για να ανταμείβει τους χρήστες, γεγονός που τροφοδοτεί την επιθυμία να συνεχίζουν να σκρολάρουν και να «θέτουν» την εγκεφαλική τους κατάσταση σε «λειτουργία» αυτόματου πιλότου.

Η ρυθμιστική αρχή της ΕΕ δήλωσε ότι το TikTok δεν αξιολόγησε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι λειτουργίες θα μπορούσαν να βλάψουν τη σωματική και ψυχική ευεξία των χρηστών της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων.

Κατηγόρησε την πλατφόρμα ότι αγνόησε σημαντικούς δείκτες καταναγκαστικής χρήσης της εφαρμογής, όπως ο χρόνος που οι ανήλικοι περνούν σε αυτήν τη νύχτα και η συχνότητα με την οποία οι χρήστες ανοίγουν την εφαρμογή.

Η ρυθμιστική αρχή της ΕΕ δήλωσε ότι το TikTok φαίνεται να μην εφαρμόζει λογικά, αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα, όπως εργαλεία διαχείρισης του χρόνου χρήσης της οθόνης και εργαλεία γονικού ελέγχου για τον μετριασμό των κινδύνων, και ότι πρέπει να αλλάξει τον βασικό σχεδιασμό της.

«Περιμένουμε ότι μετά από αυτό... το TikTok θα πρέπει να λάβει μέτρα και να αλλάξει τον σχεδιασμό της υπηρεσίας του στην Ευρώπη για να προστατεύσει τους ανηλίκους μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν.

Ανέφερε ότι οι έρευνες για άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες προχωρούν καλά και ότι οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, χωρίς να κατονομάσει καμία εταιρεία.

Το Facebook και το Instagram της Meta κατηγορήθηκαν για παραβιάσεις του DSA τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, μεταξύ άλλων, για τα λεγόμενα «σκοτεινά μοτίβα» ή παραπλανητικά μοτίβα διεπαφής.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ζήτησαν επίσης από το Snapchat, το YouTube, την Apple και την Googleπληροφορίες σχετικά με τα συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας τους και τον τρόπο με τον οποίο εμποδίζουν τους ανηλίκους να έχουν πρόσβαση σε παράνομα προϊόντα και επιβλαβές υλικό.