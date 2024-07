Κομισιόν κατά X: Παραπλανά τους χρήστες με το «blue tick»

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter) του Ίλον Μασκ παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο, καθώς η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί «dark patterns»* για να παραπλανήσει τους χρήστες, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Κομισιόν.

Η Κομισιόν ξεκίνησε έρευνα πέρυσι για να εκτιμήσει κατά πόσον η πλατφόρμα X ενδέχεται να παραβιάζει τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η προκαταρκτική άποψη, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, είναι ότι η πλατφόρμα έχει παραβιάσει τους κανόνες σχετικά με τα dark patterns, τη διαφάνεια των διαφημίσεων και την πρόσβαση των ερευνητών στα δεδομένα.

Η χρήση του «blue tick» για τους «επαληθευμένους λογαριασμούς» δεν ανταποκρίνεται στις πρακτικές του κλάδου, καθώς ο καθένας μπορεί να εγγραφεί και να αποκτήσει επαληθευμένη κατάσταση, ισχυρίστηκε η Κομισιόν και πρόσθεσε ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι «κακόβουλοι φορείς με κίνητρα» έκαναν κατάχρηση της επαληθευμένης κατάστασης για να εξαπατήσουν τους χρήστες.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι απόψεις της Επιτροπής, στην πλατφόρμα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της.

«Το X έχει τώρα το δικαίωμα υπεράσπισης - αλλά αν επιβεβαιωθεί η άποψή μας, θα επιβάλουμε πρόστιμα και θα απαιτήσουμε σημαντικές αλλαγές», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος εσωτερικής αγοράς και ψηφιακής πολιτικής, Τιερί Μπρετόν σε ανάρτηση του στο X.

