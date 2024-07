Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ πρόκειται να λάβει επίσημη προειδοποίηση για αποτυχία καταπολέμησης επικίνδυνου περιεχομένου, στην τρίτη επίδειξη δύναμης από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ κατά της Big Tech τις τελευταίες εβδομάδες, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο που επικαλείται πηγές που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, η κλιμάκωση, η οποία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πρόστιμα ύψους 6% των εσόδων της Χ, είναι πιθανό να ανακοινωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές της ΕΕ από τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Εάν η Χ δεν κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να αντιμετωπίσει τα όσα επισημαίνουν τα προκαταρκτικά πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αρχή θα μπορούσε να προχωρήσει σε επίσημη απόφαση πριν από το τέλος του έτους, ανέφεραν οι πηγές του Bloomberg. Μετά από αυτό, η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει χρηματική ποινή για μη συμμόρφωση.

Η προειδοποιητική βολή κατά της X ακολουθεί την έναρξη έρευνας από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ τον Δεκέμβριο. Οι αρχές των Βρυξελλών έχουν προχωρήσει σε έρευνες σχετικά με τον χειρισμό περιεχομένου της πλατφόρμας μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης ξεκινήσει έρευνες για την Meta Platforms, την AliExpress και το TikTok της ByteDance.

Η επιτροπή ανέφερε ότι οι διαδικασίες της κατά της Χ βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για το επόμενο βήμα. Η Χ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο νόμος DSA της ΕΕ και ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές, ή DMA, είναι δύο νέοι νόμοι που στοχεύουν στις πιο ισχυρές διαδικτυακές πλατφόρμες. Η ΕΕ έχει τώρα εντείνει την επιβολή των νέων εξουσιών της.

Ο DSA έγινε νομικά εκτελεστός τον περασμένο Αύγουστο, καθορίζοντας κανόνες περιεχομένου για πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δίκτυωσης, διαδικτυακές αγορές και καταστήματα εφαρμογών. Αναγκάζει τους ιδιοκτήτες τους να περιορίζουν την παραπληροφόρηση και το απαράδεκτο περιεχόμενο, όπως ρητορική μίσους, τρομοκρατική προπαγάνδα και διαφημίσεις για μη ασφαλή παιχνίδια.

Ο κανονισμός DMA τέθηκε σε ισχύ στις 7 Μαρτίου, χτυπώντας τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας με μια ευρεία λίστα με "dos και don'ts" που βασίζονται σε δεκαετίες αντιμονοπωλιακών ρυθμίσεων στην ψηφιακή οικονομία. Ο στόχος είναι να σταματήσει η καταχρηστική συμπεριφορά προτού επικρατήσει και να μην επιτραπεί στους ψηφιακούς κολοσσούς να κυριαρχήσουν στις αγορές.

Η ΕΕ μόλις εξέδωσε επίσημες προειδοποιήσεις προς την Apple και τη Meta σχετικά με φερόμενες αθέμιτες πρακτικές βάσει του DMA.

