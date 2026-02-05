Κίνα: Προειδοποιήσεις για κινδύνους ασφάλειας από τον AI agent του OpenClaw

Κίνα: Προειδοποιήσεις για κινδύνους ασφάλειας από τον AI agent του OpenClaw

05/02/2026 • 13:31
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
05/02/2026 • 13:31
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας εξέδωσε την Πέμπτη μια προειδοποίηση ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία η ακατάλληλη χρήση του open-source agent Τεχνητής Νοημοσύνης του OpenClaw μπορεί να εκθέσει τα συστήματα σε κυβερνοεπιθέσεις και διαρροές δεδομένων.

Η προειδοποίηση ανέφερε ότι πρόσφατες παρακολουθήσεις έδειξαν ότι ορισμένες εφαρμογές του OpenClaw ενέχουν «υψηλούς κινδύνους ασφαλείας» όταν παραμένουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή σε κακές ρυθμίσεις.

Το OpenClaw, παλαιότερα γνωστό ως Clawdbot ή Moltbot, είναι ένας agent τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα που ενσωματώνει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με δυνατότητες πολυκαναλικής επικοινωνίας για τη δημιουργία προσαρμόσιμων βοηθών τεχνητής νοημοσύνης με μόνιμη μνήμη και αυτόνομες λειτουργίες εκτέλεσης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΙΝΑ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα