Κίνα: Προειδοποιήσεις για κινδύνους ασφάλειας από τον AI agent του OpenClaw

Το υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας εξέδωσε την Πέμπτη μια προειδοποίηση ασφαλείας, σύμφωνα με την οποία η ακατάλληλη χρήση του open-source agent Τεχνητής Νοημοσύνης του OpenClaw μπορεί να εκθέσει τα συστήματα σε κυβερνοεπιθέσεις και διαρροές δεδομένων.

Η προειδοποίηση ανέφερε ότι πρόσφατες παρακολουθήσεις έδειξαν ότι ορισμένες εφαρμογές του OpenClaw ενέχουν «υψηλούς κινδύνους ασφαλείας» όταν παραμένουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ή σε κακές ρυθμίσεις.

Το OpenClaw, παλαιότερα γνωστό ως Clawdbot ή Moltbot, είναι ένας agent τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα που ενσωματώνει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με δυνατότητες πολυκαναλικής επικοινωνίας για τη δημιουργία προσαρμόσιμων βοηθών τεχνητής νοημοσύνης με μόνιμη μνήμη και αυτόνομες λειτουργίες εκτέλεσης.