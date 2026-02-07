Κίνα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τη δημιουργία και εξειδίκευση νέων επαγγελμάτων

Η ευρεία εξάπλωση και χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) μετασχηματίζει την κινεζική αγορά εργατικού δυναμικού και νέων επαγγελματικών ευκαιριών πέραν της αντικατάστασης, αλλά και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Έτσι, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέα επαγγέλματα, μειώνει την κλίμακα των οικονομικών απαιτήσεων για την έναρξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ενδυναμώνει την επιθυμία των εργαζομένων για την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Στο γραφείο της Xunfei Healthcare στην πόλη Χεφέι την πρωτεύουσα της επαρχίας Ανχουέι στην ανατολική Κίνα, η Χου Πινγκπίνγκ πρώην ιατρός με ειδικότητα στις ασθένειες του στομάχου και των εντέρων αναλύει τον τρόπο με τον οποίο, ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο προχωρεί στη διάγνωση σύνθετων προβλημάτων υγείας.

Η ίδια εκπαιδεύεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη εδώ και μία πενταετία, ενώ η νέα εξειδίκευσή της, ενσωματώνει την κλινική εμπειρία της στην παρούσα τεχνολογία αιχμής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η στροφή αυτή αντανακλά επίσης, την ευρύτερη εξέλιξη εντός του πεδίου των επαγγελματικών εξειδικεύσεων στην Κίνα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται πλέον σε κάθε επαγγελματικό και επιστημονικό τομέα, μέσω της διαμόρφωσης νέων επαγγελματικών ρόλων.

Μεταξύ αυτών των νέων επαγγελμάτων, οι δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου, οι διαχειριστές προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.