Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ έδειξαν τις ικανότητες τους στο χορό και στο τραγούδι (vid)

Την Κυριακή, η νεοσύστατη εταιρεία ρομποτικής Agibot με έδρα τη Σαγκάη μετέδωσε LIVE μια σχεδόν ωριαία ποικιλία εκπομπών με τα ρομπότ της να χορεύουν, να εκτελούν ακροβατικά και μαγικά κόλπα, να συγχρονίζουν τα χείλη τους με μπαλάντες και να παίζουν σε κωμικά σκετς.

Εκτιμάται ότι 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την εκπομπή στην κινεζική πλατφόρμα streaming Douyin. Η Agibot, η οποία χαρακτήρισε την προωθητική ενέργεια ως «το πρώτο γκαλά στον κόσμο με ρομπότ», δεν είχε άμεση εκτίμηση για το συνολικό αριθμό των θεατών.

Η εκπομπή προβλήθηκε μια εβδομάδα πριν από την ετήσια γκαλά της Κίνας για το Εαρινό Φεστιβάλ, η οποία θα μεταδοθεί από την κρατική τηλεόραση, ένα γεγονός που έχει γίνει ένας σημαντικός - αν και απίθανος - χώρος για τους Κινέζους κατασκευαστές ρομπότ να επιδείξουν την επιτυχία τους.

Μια ομάδα 16 ανθρωποειδών ρομπότ πραγματικού μεγέθους από την Unitree ένωσε τις δυνάμεις της με ανθρώπινους χορευτές για να παρουσιάσει το γκαλά 2025 της Κεντρικής Τηλεόρασης της Κίνας, προκαλώντας το θαυμασμό εκατομμυρίων τηλεθεατών.Στο φετινό γκαλά της CCTV θα συμμετάσχουν τέσσερις νεοσύστατες εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ, η Unitree, η Galbot, η Noetix και η MagicLab, σύμφωνα με τις εταιρείες και τον τηλεοπτικό σταθμό.

Στο γκαλά της Agibot χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 200 ρομπότ και το event μεταδόθηκε ζωντανά στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων RedNote, Sina Weibo, TikTok και την κινεζική έκδοση Douyin. Τα κινεζικά τηλεοπτικά δίκτυα HTTV και iCiTi TV επίσης μετέδωσαν την παράσταση.

Η Agibot, η οποία δηλώνει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ της έχουν σχεδιαστεί για μια σειρά εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της ψυχαγωγίας και των εργοστασίων, σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αρχική δημόσια προσφορά στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει στρέψει την αυτοκινητοβιομηχανία Tesla προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus, έχει δηλώσει ότι η μόνη ανταγωνιστική απειλή που αντιμετωπίζει στον τομέα της ρομποτικής προέρχεται από κινεζικές εταιρείες.

Όπως και οι ανταγωνιστές του, ο Mασκ έχει επίσης χρησιμοποιήσει ακροβατικά για να προωθήσει το Optimus, παρουσιάζοντας ρομπότ που κατευθύνονται από ανθρώπους ως μπάρμαν σε μια εκδήλωση το 2024.