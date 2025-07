Καταγγελίες σε βάρος του X στην Ευρώπη για την προστασία των δεδομένων και τη στοχευμένη διαφήμιση

Η πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ δέχθηκε καταγγελίες από εννέα οργανώσεις για τη χρήση των δεδομένων των χρηστών στην Ευρώπη για στοχευμένη διαφήμιση, η οποία ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για την τεχνολογία.

Οι οργανώσεις AI Forensics, Centre for Democracy and Technology Europe, Entropy, European Digital Rights, Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF), Global Witness, Panoptykon Foundation, Stichting Bits of Freedom και VoxPublic ανακοίνωσαν ότι υπέβαλαν την καταγγελία τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην γαλλική ρυθμιστική αρχή Arcom τη Δευτέρα.

Κατά την άποψή τους, το X πρέπει να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών (DSA), συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν τη θρησκεία, τη φυλή και τη σεξουαλική ταυτότητα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τη χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το X για στοχευμένες διαφημίσεις», ανέφεραν οι οργανώσεις σε δήλωσή τους.

Ανέφεραν ότι οι ανησυχίες τους προκλήθηκαν μετά την εξέταση του Ad Repository του X, μιας δημόσια διαθέσιμης βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από εταιρείες στο πλαίσιο των απαιτήσεων του DSA.

«Διαπιστώσαμε ότι μεγάλες εταιρείες, καθώς και δημόσιοι και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, πραγματοποιούν στοχευμένη διαδικτυακή διαφήμιση με βάση στοιχεία που φαίνεται να αποτελούν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τα οποία προστατεύονται από το άρθρο 9 του GDPR, όπως πολιτικές απόψεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, θρησκευτικές πεποιθήσεις και κατάσταση υγείας», ανέφεραν.