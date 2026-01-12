Κατά 10% αυξήθηκαν οι online πωλήσεις στην Ελλάδα το 2025

Σε 6,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, διαμορφώθηκε την περασμένη χρονιά το ποσοστό των ελλήνων χρηστών του Διαδικτύου που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές ή παραγγελίες αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική χρήση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για τη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, οι online πωλήσεις ανήλθαν σε 36,1 δισ.ευρώ, σε σύνολο κύκλου εργασιών 380,8 δισ.ευρώ.

Στην πράξη, το ποσοστό συμμετοχής τους διαμορφώνεται στο 9,5%, γεγονός που σημαίνει ότι μόλις περίπου το ένα δέκατο των εσόδων των ελληνικών επιχειρήσεων προέρχεται από το Διαδίκτυο. Το μέγεθος αυτό παραμένει χαμηλό σε σχέση με το επίπεδο ψηφιακής διείσδυσης τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στους καταναλωτές, ωστόσο δείχνει το περιθώριο για αύξηση που υπάρχει στις online συναλλαγές.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας έχει προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι πλέον σχεδόν καθολική για τις επιχειρήσεις, ενώ η χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες έχει παγιωθεί ως βασικό στοιχείο της καθημερινότητας.

Παρ΄όλα αυτά, τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν ότι η εκτεταμένη ψηφιακή υιοθέτηση δεν συνοδεύεται ακόμη από ανάλογη συνεισφορά στα επιχειρηματικά έσοδα. Παρά, λοιπόν, τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί περιορισμένο τμήμα του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ανεβαίνει σταδιακά η ζήτηση για online αγορές

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, από τις 47.849 επιχειρήσεις που καλύπτονται, οι 47.246, δηλαδή ποσοστό 98,7%, είναι συνδεδεμένες, μέσω σταθερής ή κινητής σύνδεσης. Ωστόσο, μόνο μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αξιοποιεί το Διαδίκτυο για να λάβει παραγγελίες.

Συγκεκριμένα, 12.347 επιχειρήσεις (25,8%) δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν πωλήσεις μέσω ιστοσελίδων, ειδικών εφαρμογών ή συστημάτων EDI το 2025. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στη βασική ψηφιακή υποδομή και στη στρατηγική εμπορική αξιοποίησή της.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από πλευράς καταναλωτών εμφανίζεται σαφώς πιο ώριμη ψηφιακά. Το 2025, το 89,2% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών χρησιμοποίησε το Διαδίκτυο, ενώ το 88,7% των νοικοκυριών διαθέτει σύνδεση από την κατοικία του.

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 69,2% των χρηστών του Διαδικτύου πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές ή παραγγελίες αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική χρήση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025Τι αγοράζουν online οι Έλληνες

Ηλεκτρονική αγορά υπηρεσιών

Η ανάλυση των κατηγοριών online αγορών δείχνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα επικεντρώνεται, κυρίως, στις υπηρεσίες. Το 61,8% όσων αγόρασαν online προμηθεύτηκαν εισιτήρια για πολιτιστικά ή αθλητικά γεγονότα και δραστηριότητες αναψυχής, ενώ το 53,6% αγόρασε υπηρεσίες μεταφοράς και μετακίνησης, όπως εισιτήρια ΚΤΕΛ, αστικών συγκοινωνιών, ταξί ή αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η συμμετοχή των κρατήσεων καταλυμάτων, με το 40,9% των καταναλωτών να αγοράζει online υπηρεσίες διαμονής από ξενοδοχεία ή ταξιδιωτικά πρακτορεία. Σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν τα ψηφιακά προϊόντα και το περιεχόμενο, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, παιχνίδια και λογισμικό.

Στις συνδρομητικές υπηρεσίες, περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές (57%) αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομές για streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικών γεγονότων, ενώ ακολουθούν οι μουσικές συνδρομές με 16,5%. Οι ηλεκτρονικές αγορές καλύπτουν επίσης υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνίες, ασφαλιστικά προϊόντα και, σε μικρότερο βαθμό, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.