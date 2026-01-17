«Καμπανάκι» από CEO DeepMind: Η Κίνα πλησιάζει γρήγορα τα αμερικανικά AI μοντέλα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπης, εκτιμά ότι τα κινεζικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται πλέον μόλις «μήνες» πίσω από τα αντίστοιχα των ΗΠΑ και της Δύσης, ανατρέποντας την αντίληψη ότι η Κίνα υστερεί σημαντικά. Μιλώντας στο CNBC σημείωσε ότι τα κινεζικά συστήματα είναι πιο κοντά στις δυτικές δυνατότητες «απ’ ό,τι νομίζαμε πριν από ένα ή δύο χρόνια».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά το σοκ που προκάλεσε στις αγορές, περίπου έναν χρόνο πριν, η εμφάνιση του μοντέλου της DeepSeek, το οποίο επέδειξε υψηλές επιδόσεις παρότι εκπαιδεύτηκε με λιγότερο προηγμένα τσιπ και χαμηλότερο κόστος. Έκτοτε, τόσο μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι όπως η Alibaba όσο και νεοφυείς εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Moonshot AI και Zhipu, έχουν παρουσιάσει ανταγωνιστικά μοντέλα, επιβεβαιώνοντας τη γρήγορη πρόοδο της Κίνας στον τομέα.

Ωστόσο, ο Χασάμπης υπογράμμισε ότι άλλο πράγμα είναι η σύγκλιση και άλλο η πρωτοποριακή καινοτομία. Αναγνώρισε ότι οι κινεζικές εταιρείες έχουν αποδείξει πως μπορούν να «προλάβουν» και να φτάσουν πολύ κοντά στα τεχνολογικά όρια, αλλά αμφισβήτησε κατά πόσο έχουν δείξει μέχρι στιγμής την ικανότητα να δημιουργούν ριζικά νέες αρχιτεκτονικές.

Ως παράδειγμα έφερε τον «μετασχηματιστή» (transformer), την επιστημονική ανακάλυψη των ερευνητών της Google το 2017 που αποτελεί τη βάση των σύγχρονων μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, όπως το ChatGPT και το Gemini.

Παρόμοιες εκτιμήσεις για τη σχετική σύγκλιση έχουν διατυπωθεί και από άλλους ηγέτες της βιομηχανίας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι πολύ μπροστά» στον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης επισημαίνοντας ότι η Κίνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στην ενέργεια, τις υποδομές και τα ίδια τα μοντέλα.

Παρά την πρόοδο, οι κινεζικές εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς στην πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ λόγω των αμερικανικών εξαγωγικών ελέγχων. Αν και ο Λευκός Οίκος έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο έγκρισης πωλήσεων ορισμένων ημιαγωγών της Nvidia, οι εγχώριες λύσεις - όπως αυτές της Huawei - εξακολουθούν να υστερούν σε απόδοση. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα μπορούσε να διευρύνει ξανά το χάσμα υπέρ των ΗΠΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, στελέχη κινεζικών εταιρειών έχουν αναγνωρίσει τις δυσκολίες, με τον επικεφαλής της ομάδας Qwen της Alibaba να κάνει λόγο για χαμηλές πιθανότητες η Κίνα να ξεπεράσει τους αμερικανικούς κολοσσούς μέσα στα επόμενα χρόνια.