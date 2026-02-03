Ισπανία: Απαγορεύει την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Η Ισπανία θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών και οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας, ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, καθώς ανακοίνωσε διάφορα μέτρα για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Σάντσεθ έχει επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί για την εξάπλωση της ρητορικής μίσους, του πορνογραφικού περιεχομένου και της παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στους νέους.

«Τα παιδιά μας εκτίθενται σε έναν χώρο στον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να περιηγούνται μόνα τους... Δεν θα το δεχτούμε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ κατά την ομιλία του στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι, καλώντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες να εφαρμόσουν παρόμοια μέτρα.

«Θα τα προστατεύσουμε από την ψηφιακή Άγρια Δύση», πρόσθεσε.

Τον Δεκέμβριο, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών, μια κίνηση που παρακολουθείται στενά από άλλες χώρες που εξετάζουν παρόμοια μέτρα βάσει ηλικίας, όπως η Βρετανία και η Γαλλία.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει επίσης ένα νέο νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα καθιστά τους διευθυντές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπεύθυνους για παράνομο περιεχόμενο και περιεχόμενο που προωθεί το μίσος, καθώς και θα ποινικοποιεί την αλγοριθμική χειραγώγηση και την ενίσχυση του παράνομου περιεχομένου.

Πρόσθεσε ότι οι εισαγγελείς θα διερευνήσουν τρόπους για να διερευνήσουν πιθανές νομικές παραβάσεις από τις εταιρείες Grok, TikTok και Instagram.