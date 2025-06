Ιράν: Θύμα κυβερνοεπίθεσης το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Nobitex

Ένα φιλοϊσραηλινό γκρουπ χάκερς ονόματι Gonjeshke Darande (μεταφράζεται από τα φαρσί ως «αρπακτικό σπουργίτι») ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε κυβερνοεπίθεση σε ανταλλακτήριο crypto του Ιράν, ενώ είχε προηγηθεί η παραβίαση των συστημάτων της ιρανικής τράπεζας Sepah.

Δημόσια αρχεία δείχνουν ότι οι χάκερ έκλεψαν τουλάχιστον 90 εκατ.δολάρια από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μέσω πολλαπλών συναλλαγών. Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic ανέφερε ότι οι χάκερ «κάψαν» τα κλεμμένα κεφάλαια στέλνοντας τα κρυπτονομίσματα σε μη προσβάσιμα πορτοφόλια, αποσύροντας έτσι τα χρήματα από την κυκλοφορία.

After the IRGC’s “Bank Sepah” comes the turn of Nobitex

WARNING!



In 24 hours, we will release Nobitex's source code and internal information from their internal network.

Any assets that remain there after that point will be at risk!



The Nobitex exchange is at the heart of the…