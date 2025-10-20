iPhone 17: Ξεπέρασε σε πωλήσεις το προηγούμενο μοντέλο τις πρώτες ημέρες σε Κίνα και ΗΠΑ

Η σειρά iPhone 17 της Apple ξεπέρασε τον προκάτοχό της στις πρώτες πωλήσεις σε Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα η ερευνητική εταιρεία Counterpoint.

Τα νέα μοντέλα κατέγραψαν πωλήσεις υψηλότερες κατά 14% σε σύγκριση με τη σειρά iPhone 16 κατά τις πρώτες δέκα ημέρες διαθεσιμότητάς τους στις δύο αγορές, ανέφερε η Counterpoint σε έκθεσή της.

Οι πωλήσεις του βασικού μοντέλου iPhone 17 σχεδόν διπλασιάστηκαν στην Κίνα σε σχέση με το iPhone 16 την ίδια περίοδο, ενώ συνολικά αυξήθηκαν κατά 31% και στις δύο αγορές, πρόσθεσε η εταιρεία.

«Το βασικό μοντέλο iPhone 17 είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής», δήλωσε στην έκθεση ο ανώτερος αναλυτής Mengmeng Zhang.

«Καλύτερο τσιπ, βελτιωμένη οθόνη, μεγαλύτερος βασικός αποθηκευτικός χώρος και αναβαθμισμένη selfie κάμερα – όλα στην ίδια τιμή με το περσινό iPhone 16».

Η Apple κυκλοφόρησε τη σειρά iPhone 17 παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, τον Σεπτέμβριο.