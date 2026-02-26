ΗΠΑ: Επιδεινώνονται οι ελλείψεις σπανιών γαιών στην αεροδιαστημική και στα τσιπ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αμερικανική βιομηχανία αεροδιαστημικής και ημιαγωγών, καθώς οι προμηθευτές των κρίσιμων πρώτων υλών αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες και στοιχεία της αγοράς, η Κίνα φαίνεται να χρησιμοποιεί το μονοπώλιό της στις σπάνιες γαίες ως διπλωματικό «όπλο», λίγο πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ τον Μάρτιο.

Το «φάντασμα» του υττρίου πάνω από τις αερομεταφορές

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται ο κλάδος των αεροκινητήρων. Το ύττριο, ένα στοιχείο απαραίτητο για τις ειδικές επιστρώσεις που προστατεύουν τις τουρμπίνες από τις ακραίες θερμοκρασίες, έχει μετατραπεί σε «λευκό χρυσό».

Η τιμή του υττρίου έχει πραγματοποιήσει ένα απίστευτο άλμα 60% από τον Νοέμβριο, κοστίζοντας πλέον 69 φορές περισσότερο από ό,τι πέρυσι.

Επίσης, τουλάχιστον δύο μεγάλες βορειοαμερικανικές εταιρείες αναγκάστηκαν να πατήσουν «παύση» στις γραμμές παραγωγής τους, ενώ άλλες προχωρούν σε σκληρή επιβολή δελτίου, απορρίπτοντας μικρότερους πελάτες για να στηρίξουν τους κολοσσούς της κατασκευής κινητήρων.

Σκάνδιο: Η αχίλλειος πτέρνα των 5G

Την ίδια ώρα, η βιομηχανία των microchips βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «στεγνή» αγορά σκανδίου. Το σπάνιο αυτό μέταλλο είναι αναντικατάστατο για την κατασκευή των εξαρτημάτων που τροφοδοτούν κάθε σύγχρονο smartphone και σταθμό βάσης 5G.

«Οι ΗΠΑ έχουν αυτή τη στιγμή μηδενική εγχώρια παραγωγή σκανδίου και τα αποθέματα εξαντλούνται σε μήνες, όχι χρόνια», προειδοποιούν αναλυτές της SemiAnalysis.

Διπλωματικό θρίλερ με φόντο το Πεκίνο

Παρά την προσωρινή ύφεση του εμπορικού πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο, τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων είναι αποκαλυπτικά, καθώς οι εξαγωγές υττρίου προς τις ΗΠΑ κατέρρευσαν από τους 333 τόνους στους μόλις 17 μέσα σε ένα οκτάμηνο.

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει αποφασισμένη να διασφαλίσει την πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε κρίσιμα ορυκτά, ωστόσο η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει ότι το Πεκίνο ελέγχει πλήρως τη στρόφιγγα.

Η επερχόμενη συνάντηση του Μαρτίου θεωρείται πλέον καθοριστική, καθώς είτε θα υπάρξει πλήρης εξομάλυνση των εξαγωγών, είτε η αμερικανική βιομηχανία θα βρεθεί μπροστά σε ένα πρωτοφανές παραγωγικό αδιέξοδο.