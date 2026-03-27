ΗΠΑ: Δικαστικό «μπλόκο» στις κυρώσεις Τραμπ κατά της Anthropic

Σημαντική δικαστική ήττα υπέστη η κυβέρνηση Τραμπ στην αντιπαράθεσή της με τον τεχνολογικό «κολοσσό» Anthropic, καθώς ομοσπονδιακό δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή που ακυρώνει τον χαρακτηρισμό της εταιρείας ως «απειλή για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Η απόφαση της δικαστού Ρίτα Λιν, στο Βόρειο Διαμέρισμα της Καλιφόρνια, υποχρεώνει την αμερικανική κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα τον χαρακτηρισμό «κινδύνου εθνικής ασφαλείας», καθώς και την εντολή προς τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για διακοπή κάθε συνεργασίας με την εταιρεία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης.

«Απόπειρα εξόντωσης» της εταιρείας

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η δικαστής Λιν υπήρξε ιδιαίτερα επικριτική προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς, κάνοντας λόγο για μια «εμφανή απόπειρα εξόντωσης» της Anthropic και στο σκεπτικό της απόφασης, η δικαστής υπογράμμισε ότι οι εντολές της κυβέρνησης παραβίασαν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία λόγου της εταιρείας.

«Η κυβέρνηση φαίνεται να τιμωρεί μια επιχείρηση επειδή τόλμησε να θέσει ηθικούς φραγμούς στη χρήση της τεχνολογίας της», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικαστής.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η κρίση μεταξύ Πενταγώνου και Anthropic ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, με επίκεντρο τους κανόνες δεοντολογίας για τη χρήση του λογισμικού Claude από το κράτος.

Η Anthropic επιχείρησε να επιβάλει περιορισμούς, απαγορεύοντας τη χρήση των μοντέλων της σε αυτόνομα οπλικά συστήματα (Lethal Autonomous Weapons) και συστήματα μαζικής επιτήρησης.

Η άρνηση της κυβέρνησης να αποδεχθεί αυτούς τους όρους οδήγησε στην πρωτοφανή απόφαση του Προέδρου Τραμπ να χαρακτηρίσει την εταιρεία ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Ο Λευκός Οίκος εξαπέλυσε τις τελευταίες εβδομάδες σφοδρή επίθεση κατά της Anthropic, χαρακτηρίζοντάς την «ριζοσπαστική, αριστερή και woke εταιρεία» που θέτει σε κίνδυνο την αμερικανική ασφάλεια, ενώ από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, κατήγγειλε τις ενέργειες του Υπουργείου Άμυνας ως «εκδικητικές και τιμωρητικές».

Σε δήλωσή της μετά την απόφαση, η Anthropic εξέφρασε την ικανοποίησή της, τονίζοντας πως «ίμαστε ευγνώμονες για την ταχεία παρέμβαση του δικαστηρίου. Στόχος μας παραμένει η παραγωγική συνεργασία με την κυβέρνηση, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι Αμερικανοί θα επωφεληθούν από μια ασφαλή και αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη».