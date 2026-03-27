Ο Ανάλγητος

Επιμέλεια: Νίκος Ταμπακόπουλος

Στη συνάντηση των ισχυρών των media στο Παλαιό Ψυχικό, όπως είχατε διαβάσει, κλείδωσε το λανσάρισμα της streaming πλατφόρμας. Χθες οι μεγάλοι παίκτες ανακοίνωσαν τη νέα συμμαχία. Η πρώτη ανάγνωση κάνει λόγο για αύξηση εσόδων από συνδρομητικές υπηρεσίες και έντονο ανταγωνισμό με ΟΤΕ και Nova. Τα δικαιώματα του Champions League και του ελληνικού πρωταθλήματος βρίσκονται στο στόχαστρο. Πίσω από τις γραμμές όμως σχεδιάζεται μεθοδικά κοινό ενημερωτικό κανάλι 24/7, χωρίς να αποκλείεται να δούμε και παρόμοια γραμμή μεταξύ των μέσων ενημέρωσης. Ο κίνδυνος για την κυβέρνηση είναι ορατός. Ιδιαίτερα μέσα στο τοξικό κλίμα που επικρατεί, με τις υποκλοπές και τη δίκη των Τεμπών να μονοπωλούν τα δελτία ειδήσεων…

Το παιχνίδι, δηλαδή, χοντραίνει και οι ισορροπίες μεταξύ των παικτών και του Μαξίμου είναι λεπτές. Άπτονται δε και διαφόρων εξελίξεων με επενδύσεις που τρέχουν οι γνωστοί επιχειρηματίες… H αρχιτεκτονική του deal είναι η απόκτηση 33,3% από την Alter Ego, 33,4% από τη Motor Oil στη συνδρομητική πλατφόρμα του ANT1+, με τον Θ. Κυριακού να διατηρεί παρόμοιο ποσοστό με τις άλλες δύο εταιρείες. «Θα υπάρξει νέο ΔΣ και πιθανότητα ο επικεφαλής της προσπάθειας θα προέλθει από το εξωτερικό, καθώς χρειάζονται νέο αίμα τα media» σχολίαζε άνθρωπος με γνώση των διεργασιών. Μεταξύ άλλων, αναμένονται συμπαραγωγές περιεχομένου και αποκλειστικές συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού για την προώθηση ταινιών στο ελληνικό κοινό. Πρόκειται για μία κίνηση που ανακατεύει την τράπουλα στα media και φέρνει αμηχανία…

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και το project της Τουρκίας για ηλεκτρική διασύνδεση με τα Κατεχόμενα φαίνεται πως ξεμπλοκάρουν το αντίστοιχο μεγάλο έργο μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου. Η Λευκωσία μετά τις καθυστερήσεις που έπαιζε όλο το προηγούμενο διάστημα μάλλον αλλάζει ρότα. Ειδικότερα, προχωρά σε επικαιροποίηση των μελετών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να αποτελεί το κλειδί στη διαδικασία. Δηλαδή από κοινού με την Ελλάδα να διαμορφωθούν οι μελέτες και να μπουν επενδυτές στο σύνθετο project. Ωστόσο, τα συμφέροντα είναι πολλά και οι πιέσεις για νέες καθυστερήσεις εντείνονται…

Στο Μαξίμου σχεδιάζουν το νομοσχέδιο για τα social media και τους ανηλίκους. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί, ενώ στη διαμόρφωσή του συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίου, παιδοψυχολόγοι και νομικοί. Η ιστορική απόφαση στις ΗΠΑ για Meta και Youtube φέρνει ντόμινο αλλαγών στο νομικό πλαίσιο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυμίζεται, ότι η 20χρονη σήμερα Κέιλι, η οποία ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες σε ηλικία μόλις έξι ετών, κατάφερε να κερδίσει μια πρωτοφανή αποζημίωση ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι πλατφόρμες σχεδιάστηκαν σκόπιμα με εθιστικό τρόπο που έβλαψε την ψυχική της υγεία.

Αντιδρούν στην αντιπολίτευση για την πρόθεση της κυβέρνησης να εισαγάγει πιλοτικά σε δημόσια σχολεία τον θεσμό του IB. Βέβαια, η κα. Διαμαντοπούλου το είχε προτείνει, και σωστά, πριν από χρόνια. Περασμένα, ξεχασμένα…

Αντί λοιπόν να δουν ως ευκαιρία αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη εδώ και περίπου 20 χρόνια και ως ελάφρυνση των πολιτών, που σήμερα πάνε σε ιδιωτικά σχολεία αν επιθυμούν σπουδές στο εξωτερικό για το παιδί τους, ρίχνουν βολές στην κυβέρνηση. Η οποία εφόσον πετύχει το «πείραμα» σχεδιάζει επέκταση του IB σε όλα τα δημόσια σχολεία.

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν επιστρατεύσει τον Κώστα Σκανδαλίδη προκειμένου να τηρήσει τις ισορροπίες στο κείμενο του Συνεδρίου και τις αλλαγές στο καταστατικό. Δηλαδή έχει τηλεφωνικές επαφές με Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο και Άννα Διαμαντοπούλου, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινού κειμένου που θα είναι αποδεκτό από όλες τις πλευρές. Θαρρώ πως ο πρόεδρος Νίκος θα προσπαθήσει να συγκεράσει όλες τις τάσεις του κόμματος στο ζήτημα των αλλαγών στο καταστατικό και κάπως να πει για συνεργασία με τη ΝΔ και αυτόνομη πορεία, χωρίς να το πει! Μάλλον δεν θα γίνουμε σοφότεροι.

Μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από τη Νέα Αριστερά, ανοίγει ο δρόμος για την ένταξή του στο υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης που ανέλαβε επικεφαλής του σχήματος, το οποίο καταγράφει πέριξ του 2% στις δημοσκοπήσεις, θέλει να στρίψει Αριστερά το τιμόνι…

Ο Ανάλγητος