Techcrunch

Το Instagram ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πλέον θα επιτρέπει στους χρήστες να επιστρέφουν και να βλέπουν τα Reels που έχετε παρακολουθήσει προηγουμένως, χάρη σε μια νέα λειτουργία «Ιστορικό Παρακολούθησης» (Watch History). Το ανταγωνιστικό TikTok διαθέτει αντίστοιχη λειτουργία εδώ και μερικά χρόνια.

Με τη νέα λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να επιστρέφουν και να βρίσκουν βίντεο που μπορεί να μην είχαν προλάβει να αποθηκεύσουν. Για παράδειγμα, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα ενδιαφέρον Reel και να λάβουν μια κλήση, να κλείσουν κατά λάθος την εφαρμογή ενώ έβλεπαν το βίντεο, ή να αποσπάσουν από κάτι άλλο και να χάσουν τη θέση τους στο feed των Reels.

«Έχετε προσπαθήσει ποτέ να ξαναβρείτε ένα reel που είδατε στο Instagram και απλώς δεν μπορείτε να το βρείτε;» είπε ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, σε ανακοίνωση. «Λοιπόν, υπάρχει μια νέα λειτουργία που θα βοηθήσει. Αν πάτε στο ‘Προφίλ’ και στις ‘Ρυθμίσεις’, κάτω από το ‘Η δραστηριότητά σας’ υπάρχει πλέον το Ιστορικό Παρακολούθησης, ώστε να δείτε κάθε reel που έχετε παρακολουθήσει».

Όπως στο TikTok, οι χρήστες μπορούν να ταξινομήσουν το Ιστορικό Παρακολούθησης κατά ημερομηνία, την τελευταία εβδομάδα ή μήνα, ή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, μπορούν να αφαιρέσουν Reels από το ιστορικό τους.

Το Ιστορικό Παρακολούθησης του Instagram προσφέρει λίγο περισσότερη ευελιξία σε σύγκριση με το TikTok, καθώς οι χρήστες μπορούν να ταξινομήσουν τα βίντεο με χρονολογική ή αντίστροφη χρονολογική σειρά, ή κατά δημιουργό.

Το Instagram αναφέρει ότι η λειτουργία αυτή ήταν πολύ ζητημένη από τους χρήστες. Πριν από αυτήν, οι χρήστες χρησιμοποιούσαν εναλλακτικές μεθόδους για να ανακτήσουν χαμένα βίντεο, όπως η λήψη των δεδομένων τους από την εφαρμογή και η αναζήτηση στο ιστορικό παρακολούθησης. Η νέα λειτουργία απλοποιεί τη διαδικασία και καταργεί την ανάγκη για τέτοιες λύσεις. Επιπλέον, φέρνει την εμπειρία παρακολούθησης Reels του Instagram στο ίδιο επίπεδο με αυτή του TikTok.

Από την έναρξή της ως αντίγραφο του TikTok, η Meta συνεχώς εμπλουτίζει τα Instagram Reels με λειτουργίες που είναι ήδη διαθέσιμες στη δημοφιλή εφαρμογή βίντεο μικρής διάρκειας. Πρόσφατα, το Instagram επέτρεψε στους δημιουργούς να συνδέουν πολλαπλά Reels σε σειρά και ξεκίνησε την υποστήριξη της λειτουργίας Picture-in-Picture, και τα δύο ήδη διαθέσιμα στο TikTok.