Το Instagram ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα βραβείων στο οποίο 25 δημιουργοί θα λάβουν ένα χρυσό δαχτυλίδι την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο πρόγραμμα θα αναγνωρίζει δημιουργούς από όλο τον κόσμο που διαμορφώνουν την κουλτούρα και «σπάνε τα όρια».

Όπως αναφέρει το TechCrunch, η επιτροπή των κριτών του προγράμματος περιλαμβάνει τον επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι, τον σχεδιαστή Μαρκ Τζέικομπς, τον YouTuber Μαρκές Μπράουνλι , την ηθοποιό Γιαρά Σαχίντι , τη make-up artist Πατ ΜακΓκραθ και άλλους.

Οι νικητές θα λάβουν ένα φυσικό, ειδικά σχεδιασμένο δαχτυλίδι από τη Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Grace Wales Bonner, καθώς και ένα ψηφιακό «χρυσό δαχτυλίδι» που θα εμφανίζεται γύρω από το προφίλ τους στο Instagram.

Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ένα δικό τους κουμπί «Like», που θα εμφανίζεται όταν οι χρήστες πατούν «μου αρέσει» στις αναρτήσεις τους.

Οι νικητές δεν θα λάβουν χρηματικό έπαθλο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μητρική εταιρεία Meta έχει περικόψει τα προγράμματα οικονομικών κινήτρων για δημιουργούς τα τελευταία χρόνια.

Στις αρχές του 2025, η Meta τερμάτισε ένα πρόγραμμα που πλήρωνε δημιουργούς για διαφημίσεις στα προφίλ τους, ενώ το 2023 σταμάτησε τα μπόνους για δημιουργούς Reels σε Instagram και Facebook. Το 2022, είχε ήδη καταργήσει τα μπόνους για affiliate marketing.

Η έναρξη του νέου προγράμματος συμπίπτει με πτώση 52% στις εμπορικές συνεργασίες δημιουργών το 2024, σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας Kajabi.

Επιπλέον, η Bank of America είχε επισημάνει πέρυσι ότι, παράλληλα με την επιβράδυνση των χορηγούμενων συνεργασιών, ο ανταγωνισμός αυξάνεται, καθώς οι περισσότερες πληρωμένες συνεργασίες συγκεντρώνονται στους κορυφαίους δημιουργούς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, έχει ενδιαφέρον ότι το Instagram επιλέγει να εγκαινιάσει ένα καθαρά συμβολικό πρόγραμμα βραβείων, χωρίς οικονομική αποζημίωση, που αποσκοπεί στο να λειτουργήσει σαν τα «Όσκαρ των δημιουργών περιεχομένου» — αλλά χωρίς επίσημη τελετή απονομής.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Οκτωβρίου.