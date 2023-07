Ινδία: Εκτοξεύθηκε το διαστημόπλοιο Chandrayaan-3 με προορισμό τη Σελήνη (vid)

Η διαστημική υπηρεσία της Ινδίας εκτόξευσε την Παρασκευή πύραυλο που έστειλε ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο σε τροχιά και προς μια προγραμματισμένη προσεδάφιση τον επόμενο μήνα στον νότιο πόλο της Σελήνης, κάτι που θα μπορούσε να δώσει ώθηση στη θέση της Ινδίας ως μιας μεγάλης διαστημικής δύναμης.

