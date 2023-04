Apple: Πρώτο κατάστημα στην Ινδία και η αναζήτηση νέας μερίδας πελατών

Άνοιγμα στην αγορά της Ινδίας επιχειρεί η Apple, με τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματός της στη χώρα. Η εν λόγω κίνηση έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της εταιρείας να κατασκευάσει σχεδόν το 7% των κινητών της στη χώρα.

Σύμφωνα με αναλυτές η συγκεκριμένη κίνηση προσομοιάζει σε αυτήν που είχε κάνει στην Κίνα, όταν επιχειρούσε να «ανοίξει» διόδους προς το ασιατικό κοινό.

Συγκεκριμένα, ουρές έχουν σχηματιστεί έξω από το πρώτο φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης της Apple στην Ινδία, με εκατοντάδες πολίτες να επιδιώκουν τη δια ζώσης αγορά ενός προϊόντος της εταιρείας από το ίδιο της το κατάστημα.

Μάλιστα, έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί της Τρίτης (18/04) έξω από το κατάστημα στη Βομβάη, περίπου 200 οπαδοί από διάφορα μέρη της Ινδίας και ανυπομονούν να δουν από κοντά τον διευθύνων σύμβουλο της Apple, Τίμ Κούκ.

Ο Τιμ Κουκ εγκαινίασε το κατάστημα των 2.600 τετραγωνικών μέτρων της Apple στην Ινδία και έπειτα έβγαλε φωτογραφίες με το προσωπικό και τους οπαδούς του brand.

Σε φωτογραφία που ανήρτησε ο ίδιος, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, έγραψε χαρακτηριστικά: «Η ενέργεια, η δημιουργικότητα και το πάθος στη Βομβάη είναι απίστευτη! Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε το Apple BKC - το πρώτο μας κατάστημα στην Ινδία».

The energy, creativity, and passion in Mumbai is incredible! We are so excited to open Apple BKC — our first store in India. pic.twitter.com/talx2ZQEMl