Apple: Λανσάρει υπηρεσία αποταμίευσης με επιτόκιο 4,15%

Η Apple ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι συστήνει λογαριασμούς ταμιευτηρίου για κατόχους της Apple Card με ετήσιο επιτόκιο 4,15%.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το επιτόκιο αυτό είναι 10 φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο στις ΗΠΑ. Η υπηρεσία δεν έχει χρεώσεις, ελάχιστες απαιτήσεις κατάθεσης ή υπολοίπου.

Οι χρήστες της Apple Card μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό απευθείας από την εφαρμογή Wallet και θα μπορούν να δημιουργήσουν τον αποταμιευτικό τους λογαριασμό χρησιμοποιώντας το Daily Cash, τις ανταμοιβές που κερδίζουν οι χρήστες όταν χρησιμοποιούν την Apple Card για να κάνουν αγορές.

Η Apple κάνει την κίνηση αυτή σε συνεργασία με την Goldman Sachs και αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων τραπεζών, την ώρα που οι κεντρικές τράπεζες προχωρούν σε αυξήσεις επιτοκίων, ενώ μόλις πρν από λίγες εβδομάδες το τραπεζικό σύστημα κλυδωνίστηκε από νέες χρεοκοπίες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

