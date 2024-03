Ίλον Μασκ: Το Grok -1.5 θα είναι διαθέσιμο την επόμενη εβδομάδα

Το chatbot Grok-1.5 της startup εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Ίλον Μασκ, xAI, θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, x, την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτηση του την Παρασκευή.



O Μασκ ισχυρίζεται επίσης ότι το Grok-2, το μοντέλο που εκπαιδεύεται αυτή τη στιγμή, θα ξεπεράσει κάθε τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε τομέα.

Should be available on 𝕏 next week.



Grok 2 should exceed current AI on all metrics. In training now. https://t.co/s7rVxvK8mZ