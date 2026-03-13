Η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Αφρική αναπτύσσεται ραγδαία και αναμένεται να φτάσει τα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030, σύμφωνα με την εταιρεία Mordor Intelligence.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει το CNN, τα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να φορτίζονται από το ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο συχνά παράγει ενέργεια από ένα μείγμα ανανεώσιμων πηγών και ορυκτών καυσίμων. Μια νεοφυής εταιρεία από την Τυνησία, η Bako Motors, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ανάπτυξη της αγοράς συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με την ηλιακή ενέργεια, αξιοποιώντας την έντονη ηλιοφάνεια της Αφρικής.

Τα οχήματα της εταιρείας διαθέτουν ηλιακά πάνελ στην οροφή, τα οποία μπορούν να φορτίζουν τις μπαταρίες τους απευθείας από τον ήλιο. Παρότι τα αυτοκίνητα μπορούν να φορτιστούν και από το ηλεκτρικό δίκτυο, η ηλιακή ενέργεια παρέχει μια δωρεάν και καθαρή πηγή ενέργειας. Σύμφωνα με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας, Boubaker Siala, τα ηλιακά κύτταρα μπορούν να καλύψουν περισσότερο από 50% των ενεργειακών αναγκών των οχημάτων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2021 και αρχικά κατασκεύαζε τρίτροχα φορτηγά οχήματα. Σήμερα παράγει τετράτροχα μοντέλα, όπως το B-Van, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως 400 κιλά φορτίου και έχει αυτονομία 100 έως 300 χιλιόμετρα. Το όχημα αυτό έχει σχεδιαστεί κυρίως για logistics και παραδόσεις τελευταίου χιλιομέτρου, με τιμή που ξεκινά από περίπου 8.500 δολάρια. Ένα δεύτερο μοντέλο είναι το Bee, ένα μικρό διθέσιο αυτοκίνητο για αστικές μετακινήσεις, με αυτονομία 70 έως 120 χιλιόμετρα και μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ/ώρα, που κοστίζει περίπου 6.200 δολάρια. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης ένα τρίτο μοντέλο, το X-Van, με μεγαλύτερο χώρο φόρτωσης.

Περισσότερο από 40% των εξαρτημάτων των οχημάτων παράγονται τοπικά στην Τυνησία, γεγονός που βοηθά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ενισχύει την τοπική οικονομία. Η Bako Motors στοχεύει να προσφέρει προσιτά ηλεκτρικά οχήματα για την αφρικανική αγορά, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες όπως η Aptera στις ΗΠΑ, των οποίων τα ηλιακά αυτοκίνητα είναι πολύ ακριβότερα.

Παράλληλα, η ηλεκτροκίνηση στην Αφρική αναπτύσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε χώρα. Σε ορισμένες περιοχές κυριαρχούν τα επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ σε άλλες τα ηλεκτρικά μηχανάκια. Η τοπική παραγωγή επιτρέπει στις εταιρείες να σχεδιάζουν οχήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στις υποδομές κάθε περιοχής.

Η Bako Motors κατασκευάζει σήμερα μικρό αριθμό οχημάτων, αλλά σχεδιάζει να επεκτείνει σημαντικά την παραγωγή της. Ένα νέο, μεγαλύτερο εργοστάσιο που κατασκευάζεται στην Τυνησία αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τα τέλη του 2026 και να παράγει έως 8.000 οχήματα τον χρόνο για αγορές της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.