Ηλεκτροκίνηση: H Τesla ξεκινά τις δοκιμές οχημάτων χωρίς οδηγό στο Τέξας

Μόλις έξι μήνες μετά την έναρξη των δοκιμών της νέας υπηρεσίας Robotaxi της Tesla στο Ώστιν του Τέξας, η εταιρεία επιτρέπει πλέον στα αυτοκίνητα αυτά να κυκλοφορούν στην πόλη χωρίς επιτηρητή ασφαλείας.

Όπως μετέδωσε το Techcrunch, η κατάργηση των επιτηρητών ασφαλείας φέρνει την εταιρεία ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στον στόχο της να λανσάρει μια πραγματική εμπορική υπηρεσία Robotaxi, ένα βήμα που χρειάστηκε χρόνια για να γίνει.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ιλόν Μασκ πέρασε σχεδόν μια δεκαετία υποσχόμενος ότι τα αυτοκίνητα της Tesla απέχουν μόνο μια ενημέρωση λογισμικού από το να είναι πλήρως αυτόνομα. Τώρα βρίσκεται στο πρόθυρο της έναρξης μιας υπηρεσίας που προορίζεται να ανταγωνιστεί την Waymo, την εταιρεία που ανήκει στην Alphabet και για την οποία είπε την περασμένη εβδομάδα ότι «ποτέ δεν είχε πραγματικά καμία ελπίδα απέναντι στην Tesla».

Η αφαίρεση των συσκευών παρακολούθησης της ασφάλειας θα εντείνει πιθανότατα τον έλεγχο των συνεχιζόμενων δοκιμών της Tesla στο Ώστιν, και μάλιστα διπλά όταν η εταιρεία αρχίσει να προσφέρει μεταφορές με τα άδεια αυτοκίνητα.

Ο μικρός στόλος δοκιμών της Tesla έχει εμπλακεί σε τουλάχιστον επτά ατυχήματα από τον Ιούνιο. Λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για τα ατυχήματα, καθώς η εταιρεία επεξεργάζεται επιθετικά τις εκθέσεις της προς την Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (National Highway Traffic Safety Administration).

Το βίντεο ενός εντελώς άδειου SUV Tesla Model Y άρχισε να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο και την Κυριακή ο Μσ επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία του διεξάγει δοκιμές «χωρίς επιβάτες». Ούτε ο Μασκ ούτε η Tesla έχουν ανακοινώσει πόσο γρήγορα σκοπεύουν να προχωρήσουν στην προσφορά μεταφορών πελατών χωρίς επιτηρητή ασφαλείας.