Πετρέλαιο: Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Βενεζουέλας ανεβάζει τις τιμές

Παρά τις ανησυχίες για υπερπροσφορά με φόντο μια πιθανή ειρήνευση στην Ουκρανία, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο τη Δευτέρα ελέω της κλιμακόμενης έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Τα futures του Brent σημειώνουν άνοδο 0,54% στα 61,45 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κινείται ανοδικά 0,54% στα 57,75 δολάρια το βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο τιμές σημείωσαν πτώση άνω του 4% την προηγούμενη εβδομάδα, επηρεασμένα από τις προσδοκίες για πλεόνασμα το 2026.

«Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας κυμαίνονται μεταξύ αισιοδοξίας και επιφυλακτικότητας, ενώ οι εντάσεις μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ κλιμακώνονται, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά», δήλωσε ανώτερος οικονομολόγος στο NLI Research Institute.

«Ωστόσο, με τις αγορές να στερούνται σαφούς κατεύθυνσης, οι ανησυχίες για υπερπροσφορά παραμένουν έντονες και, εκτός αν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι κλιμακωθούν απότομα, το αμερικανικό αργό μπορεί να πέσει κάτω από τα 55 δολάρια στις αρχές του επόμενου έτους».

Οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας έχουν μειωθεί απότομα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα και επέβαλαν νέες κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που συνεργάζονται με τη χώρα, σύμφωνα με ναυτιλιακά στοιχεία, έγγραφα και πηγές του ναυτιλιακού κλάδου.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στην προσφορά πετρελαίου, με το Reuters να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναχαιτίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα μετά την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου αυτή την εβδομάδα, εντείνοντας την πίεση στον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο.

Ωστόσο, οι αυξανόμενες προσδοκίες για πλεόνασμα συνέχισαν να επηρεάζουν τις τιμές.

Η JPMorgan Commodities Research ανέφερε σε σημείωμα το Σάββατο ότι τα πλεονάσματα πετρελαίου το 2025 αναμένεται να διευρυνθούν περαιτέρω το 2026 και το 2027, καθώς η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου προβλέπεται να ξεπεράσει τη ζήτηση, αυξάνοντας με ρυθμό τριπλάσιο από τον ρυθμό αύξησης της ζήτησης έως το 2026.

Στο μεταξύ, μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία μπορεί τελικά να αυξήσει την προσφορά ρωσικού πετρελαίου, η οποία επί του παρόντος υπόκειται σε κυρώσεις από τις δυτικές χώρες.

Από την πλευρά της προσφοράς, οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας μείωσαν την περασμένη εβδομάδα τον αριθμό των εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου για δεύτερη φορά σε τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών Baker Hughes, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή.

Κάτω από τα 28 ευρώ το αέριο

Παρά την άνοδο 0,4% το πρωί της Δευτέρας, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει κάτω από τα 28 ευρώ (27,82) τη μεγαβατώρα.

Η πτώση από την αρχή του έτους έχει φτάσει σε περίπου 45% και σηματοδοτεί πτώση άνω του 90% από τα ρεκόρ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης του 2022. Οι ρεκόρ εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη σταθερή προσφορά από τη Νορβηγία, έχουν στηρίξει την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και έχουν συμβάλει στην αντιστάθμιση της μείωσης των ροών από τη Ρωσία.

Τα φορτία από τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 56% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης φέτος, χάρη στη σχετικά χαμηλή ζήτηση από την Ασία.

Ο θερμότερος από το συνηθισμένο καιρός έχει επίσης περιορίσει τη ζήτηση θέρμανσης, με τις προβλέψεις να δείχνουν ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη ήταν στο 72% της πλήρους χωρητικότητάς τους στις 7 Δεκεμβρίου, κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι 90%.