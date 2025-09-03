Η Zalando δέχθηκε δικαστική «ήττα» απέναντι στην ΕΕ για το online περιεχόμενο

Ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής μόδας της Ευρώπης, Zalando, έχασε την Τετάρτη τη δικαστική μάχη κατά των κανόνων της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο, ενισχύοντας τις προσπάθειες των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας να υποχρεώσουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στα site τους.

Η Zalando μήνυσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την κατάταξή της ως πολύ μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας (VLOP) σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), τοποθετώντας την στην ίδια κατηγορία με την Google και την Meta και υποβάλλοντας την στις αυστηρές απαιτήσεις του DSA.

Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι διαφέρει από άλλους διαδικτυακούς γίγαντες και ότι αποτελεί μια υβριδική υπηρεσία που περιλαμβάνει τόσο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όσο και μια ηλεκτρονική αγορά, πωλώντας τα δικά της προϊόντα καθώς και αυτά που παρέχονται από συνεργάτες.

Το Γενικό Δικαστήριο με έδρα το Λουξεμβούργο δεν συμφώνησε με τα επιχειρήματά της.

«Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της Zalando κατά του χαρακτηρισμού της ομώνυμης πλατφόρμας της ως πολύ μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας», δήλωσε το δικαστήριο με έδρα το Λουξεμβούργο.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι η ρυθμιστική αρχή της ΕΕ για την τεχνολογία είχε δίκιο όταν εκτίμησε τον μέσο μηνιαίο αριθμό ενεργών χρηστών της Zalando σε περισσότερα από 83 εκατομμύρια και όχι σε περίπου 30 εκατομμύρια, όπως ισχυριζόταν η εταιρεία με βάση την ακαθάριστη αξία των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργατών της.

Αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ίδια η Zalando δεν ήταν σε θέση να διακρίνει, μεταξύ των περισσότερων από 83 εκατομμυρίων ατόμων που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα της (συμπεριλαμβανομένων της Zalando Retail και του προγράμματος συνεργατών), εκείνους που είχαν πράγματι πρόσβαση στις πληροφορίες που παρείχαν τρίτοι πωλητές στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργατών από εκείνους που δεν είχαν.

Η Zalando μπορεί να ασκήσει έφεση για νομικά ζητήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης.

Η προσφυγή της Zalando είναι η πρώτη από εταιρεία κατά του DSA. Το Γενικό Δικαστήριο θα αποφανθεί την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τις προσφυγές της Meta και της TikTok κατά των τελών που τους επιβλήθηκαν με σκοπό την κάλυψη του κόστους της Επιτροπής για την παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους με το DSA.