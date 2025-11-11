Η Wikipedia παρουσίασε τη Δευτέρα ένα απλό σχέδιο για να διασφαλίσει ότι η ιστοσελίδα της θα συνεχίσει να υποστηρίζεται στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τη μείωση της επισκεψιμότητάς της.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, σε ανάρτηση ιστολογίου, το Ίδρυμα Wikimedia — ο οργανισμός που διαχειρίζεται τη δημοφιλή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια — κάλεσε τους δημιουργούς Τεχνητής Νοημοσύνης να χρησιμοποιούν το περιεχόμενό της «με υπευθυνότητα», εξασφαλίζοντας ότι οι συνεισφορές αποδίδονται σωστά και ότι η πρόσβαση στο υλικό γίνεται μέσω του επί πληρωμή προϊόντος της, της πλατφόρμας Wikimedia Enterprise.

Το προϊόν αυτό, το οποίο είναι προαιρετικό και επί πληρωμή, επιτρέπει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της Wikipedia σε μεγάλη κλίμακα χωρίς να «επιβαρύνουν υπερβολικά τους διακομιστές της Wikipedia», όπως εξηγεί η ανάρτηση του ιδρύματος. Επιπλέον, το εμπορικό του χαρακτήρα επιτρέπει στις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να συμβάλλουν στην αποστολή του οργανισμού ως μη κερδοσκοπικού φορέα.

Αν και η ανάρτηση δεν απειλεί με κυρώσεις ή νομικά μέτρα σε περίπτωση χρήσης του υλικού της μέσω scraping, η Wikipedia έχει επισημάνει πρόσφατα ότι bots Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματοποιούσαν scraping στον ιστότοπό της, προσπαθώντας να φαίνονται ως ανθρώπινοι χρήστες.

Μετά την αναβάθμιση των συστημάτων ανίχνευσης bots, ο οργανισμός διαπίστωσε ότι η ασυνήθιστα υψηλή επισκεψιμότητα του Μαΐου και του Ιουνίου προερχόταν από bots που προσπαθούσαν να «αποφύγουν τον εντοπισμό». Παράλληλα, οι «ανθρώπινες επισκέψεις σε σελίδες» είχαν μειωθεί κατά 8% σε ετήσια βάση.

Πλέον, η Wikipedia καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της προς τους δημιουργούς και παρόχους Τεχνητής Νοημοσύνης, δηλώνοντας ότι οι προγραμματιστές Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να παρέχουν αναφορά πηγής, ώστε να αποδίδεται η πρέπουσα αναγνώριση στους ανθρώπινους συνεισφέροντες των οποίων το περιεχόμενο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία απαντήσεων.

Νωρίτερα φέτος, ο οργανισμός παρουσίασε τη στρατηγική του για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τους συντάκτες, αναφέροντας ότι θα αξιοποιήσει την AI για να τους βοηθήσει με τις πιο κουραστικές εργασίες, την αυτόματη μετάφραση και άλλα εργαλεία υποστήριξης. Όμως, όχι για να τους αντικαταστήσει.