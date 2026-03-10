Η Uber λανσάρει μια νέα πανεθνική λειτουργία που επιτρέπει στις γυναίκες επιβάτες να επιλέγουν διαδρομή με γυναίκα οδηγό. Το πρόγραμμα, που ονομάζεται Women Preferences («Προτιμήσεις Γυναικών»), εφαρμόζεται αρχικά σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια και η Ουάσινγκτον.

Η εταιρεία ανέφερε ότι αποφάσισε να εισαγάγει τη συγκεκριμένη επιλογή αφού «οι γυναίκες επιβάτες και οδηγοί μάς είπαν ότι επιθυμούν μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται και κερδίζουν χρήματα».

Το πρόγραμμα Women Preferences ξεκίνησε ως πιλοτική πρωτοβουλία στη Σαουδική Αραβία το 2019, όταν οι γυναίκες στη χώρα απέκτησαν το δικαίωμα να οδηγούν.

«Μετά από περισσότερα από 230 εκατομμύρια ταξίδια παγκοσμίως, το πρόγραμμα Women Preferences είναι πλέον διαθέσιμο για οδηγούς σε περισσότερες από 40 χώρες και για επιβάτες σε επτά χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Πορτογαλίας, της Βραζιλίας και της Ισπανίας», ανέφερε η εταιρεία σε δελτίο Τύπου.

Πρόκειται για προτίμηση που μπορούν να ενεργοποιούν τόσο οι γυναίκες επιβάτες όσο και οι γυναίκες οδηγοί, αν και η Uber διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η αντιστοίχιση θα γίνεται πάντα με γυναίκα οδηγό ή επιβάτη.

Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να ισχύει και για εφήβους, εφόσον οι γονείς αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν τα παιδιά τους μετακινούνται με όχημα Uber που οδηγείται από γυναίκα.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο δικαστικών αγωγών από επιβάτες και οδηγούς, οι οποίοι κατηγορούσαν την Uber ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει περιστατικά παρενόχλησης και επιθέσεων. Το 2016 η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει 28,5 εκατομμύρια δολάρια σε επιβάτες και να τροποποιήσει τη διαφημιστική γλώσσα που υποσχόταν «ασφαλείς μετακινήσεις», στο πλαίσιο διακανονισμού ομαδικής αγωγής που αφορούσε περίπου 25 εκατομμύρια καταναλωτές.

Σύμφωνα με τις αγωγές, παρά τους ισχυρισμούς ότι διενεργούσε «κορυφαίους ελέγχους ιστορικού στον κλάδο», η εταιρεία δεν είχε ελέγξει τους οδηγούς βάσει του εθνικού μητρώου σεξουαλικών παραβατών ούτε είχε χρησιμοποιήσει σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το 2024 η Uber εισήγαγε επιπλέον λειτουργίες ασφαλείας με στόχο να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας των γυναικών στην πλατφόρμα της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυνατότητα ηχογράφησης μέσα από την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η ζωντανή κοινοποίηση τοποθεσίας σε φίλους και συγγενείς, καθώς και μια λειτουργία που εντοπίζει εάν μια διαδρομή ολοκληρώνεται πρόωρα, διακόπτεται απροσδόκητα ή αποκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία.