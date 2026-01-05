Η Teradar αποκαλύπτει τον πρώτο αισθητήρα όρασης στη ζώνη terahertz για αυτοκίνητα

Δύο μήνες μετά την έξοδό της από το καθεστώς μυστικότητας, έπειτα από άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. δολαρίων, η Teradar με έδρα τη Βοστώνη παρουσιάζει αυτή την εβδομάδα στην Έκθεση Ηλεκτρονικών Καταναλωτών 2026 τον πρώτο της αισθητήρα όρασης terahertz για οχήματα.

Η εταιρεία τοποθετεί το νέο προϊόν, με την ονομασία Summit, ως τον πρώτο αισθητήρα του είδους του που συνδυάζει μεγάλη εμβέλεια και υψηλή ανάλυση, προσφέροντας αξιόπιστη απόδοση σε όλες τις καιρικές συνθήκες και καλύπτοντας, όπως υποστηρίζει, ένα κρίσιμο κενό που άφησαν οι παραδοσιακές τεχνολογίες ραντάρ και lidar.

Σύμφωνα με την Teradar, ο αισθητήρας αναμένεται να ξεκινήσει να αποστέλλεται το 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν συμβόλαια με αυτοκινητοβιομηχανίες. Σε αυτό το σενάριο, η εταιρεία εκτιμά ότι το Summit θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να ενσωματώσουν προηγμένα χαρακτηριστικά υποβοηθούμενης οδήγησης ή ακόμη και πλήρεις λειτουργίες αυτονομίας στα οχήματά τους.

Η τεχνολογική προσέγγιση της Teradar βασίζεται στην αξιοποίηση της σχετικά ανεκμετάλλευτης ζώνης terahertz του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα μικροκύματα και την υπέρυθρη ακτινοβολία. Ο αισθητήρας είναι στερεάς κατάστασης, χωρίς κινούμενα μέρη, στοιχείο που μειώνει τη μηχανική πολυπλοκότητα και αυξάνει την αξιοπιστία.

Ο στόχος είναι να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα του lidar - όπως η υψηλή ανάλυση, με εκείνα του ραντάρ και της ανθεκτικότητας σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, περιορίζοντας παράλληλα τα μειονεκτήματα κάθε τεχνολογίας.

Η πρόταση αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστική για αυτοκινητοβιομηχανίες που προβληματίζονται είτε από το υψηλό κόστος των συστημάτων lidar είτε από τους τεχνικούς περιορισμούς των συμβατικών ραντάρ. Η Teradar αναφέρει ότι βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμών της τεχνολογίας της με πέντε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθώς και με τρεις προμηθευτές Tier 1.

Η είσοδος της εταιρείας στην αγορά συμπίπτει με μια περίοδο αναταράξεων για τον κλάδο των αισθητήρων αυτοκινήτων. Τον Δεκέμβριο, η Luminar, μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες lidar, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης μετά τη λύση συνεργασιών με τη Volvo και τη Mercedes-Benz, καθώς αρκετοί κατασκευαστές επανεξέτασαν τη στρατηγική τους γύρω από τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η Teradar, πάντως, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η πρόσφατη χρηματοδότηση Σειράς Β αντικατοπτρίζει αυτή τη φιλοδοξία, καθώς περιλαμβάνει επενδύσεις από τον επενδυτικό βραχίονα της Lockheed Martin και το VXI Capital, ένα νέο ταμείο με έμφαση στον αμυντικό τομέα.