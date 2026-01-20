Η startup Τεχνητής Νοημοσύνης Humans& συγκέντρωσε 480 εκατ. δολα - Αποτιμάται στα 4,48 δισ. δολάρια

Η νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Humans&, ιδρυμένη από πρώην ερευνητές της OpenAI, της Alphabet και της xAI, συγκέντρωσε 480 εκατομμύρια δολάρια σε γύρο χρηματοδότησης seed, αποτιμώντας την εταιρεία στα 4,48 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη.

Ο μεγάλος γύρος χρηματοδότησης υπογραμμίζει το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών για νεοσύστατα εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης επόμενης γενιάς που ιδρύονται από βετεράνους ερευνητές, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να δημιουργήσουν συστήματα που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά chatbots και εργαλεία agents.

Ο γύρος ηγήθηκε από τον SV Angel του Ron Conway και τον συνιδρυτή Georges Harik, με συμμετοχή επίσης της Nvidia, του Jeff Bezos, του βραχίονα επιχειρηματικών κεφαλαίων της Alphabet, της GV, και άλλων επενδυτών επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Η Nvidia έχει αναδειχθεί σε βασικό υποστηρικτή νεοσύστατων εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς η ζήτηση για τα τσιπ της αυξάνεται κατακόρυφα, αποκτώντας μερίδια σε εταιρείες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο υλικό υπολογιστών της.

Η Humans& ανέφερε ότι εργάζεται πάνω σε ανθρωποκεντρικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για επικοινωνία και συνεργασία και αναμένει να λανσάρει ένα προϊόν στις αρχές του έτους.

«Το μοντέλο θα συντονιστεί με ανθρώπους και άλλες Τεχνητές Νοημοσύνες όπου είναι σκόπιμο, προκειμένου να επιτρέψει στους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα και να τους φέρει πιο κοντά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Έρικ Ζέλικμαν στο Reuters.

Η ιδρυτική ομάδα περιλαμβάνει ερευνητές και μηχανικούς από μεγάλα εργαστήρια και ιδρύματα Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το OpenAI, το Anthropic, το Google DeepMind και το Meta.

Ο Georges Harik, ο έβδομος υπάλληλος της Google, έπαιξε κεντρικό ρόλο στην αρχική ανάπτυξη της εταιρείας, συμμετέχοντας στην κυκλοφορία του Gmail, ξεκινώντας τα έγγραφα Google και ηγούμενος της εξαγοράς του Android από την Google.

Ο Ζέλικμαν, επίσης συνιδρυτής, είχε εργαστεί προηγουμένως στο xAI του Έλον Μασκ, όπου συνέβαλε στη συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης για το Grok-2. Το ερευνητικό του υπόβαθρο περιλαμβάνει μεθόδους ενισχυτικής μάθησης με επίκεντρο τη συλλογιστική.