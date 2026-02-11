Η startup ανθρωποειδών ρομπότ Apptronik συγκέντρωσε 935 εκατ. δολάρια, με αποτίμηση άνω των 5 δισ.

Η spinout εταιρεία του Πανεπιστημίου του Τέξας, Apptronik, κατασκευάστρια ανθρωποειδών ρομπότ για την Google DeepMind και άλλους, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι άνοιξε ξανά τον γύρο Series A, με στόχο να συγκεντρώσει συνολικά 935 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία δεν αποκάλυψε την αποτίμηση, αλλά το TechCrunch έμαθε ξεχωριστά ότι η αποτίμηση μετά τη χρηματοδότηση ανέρχεται περίπου σε 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Apptronik είχε ανακοινώσει προηγουμένως γύρο Series A ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από ένα χρόνο, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, σύμφωνα με την εταιρεία, που ο γύρος επεκτάθηκε στα 415 εκατομμύρια. Τώρα συγκέντρωσε άλλα 520 εκατομμύρια από προηγούμενους επενδυτές, όπως η Google, η Mercedes-Benz και η B Capital, μαζί με μερικούς νέους επενδυτές.

Αν και μπορεί να φαίνεται ότι η startup απλώς πουλά συνεχώς μεγαλύτερα κομμάτια της στο ίδιο Series A, αυτό δεν είναι ακριβώς η περίπτωση. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι επενδυτές πλήρωσαν σταδιακά υψηλότερη τιμή για τις μετοχές σε κάθε επέκταση, αποτιμώντας την περίπου τριπλάσια σε σχέση με την αρχική αποτίμηση Series A, που ήταν περίπου 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το PitchBook.

Γιατί να μην την ονομάσουν Series B; Η εταιρεία λέει ότι βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και δεν αναζητούσε ενεργά χρηματοδότηση — απλώς αντιμετώπιζε την εισερχόμενη ζήτηση, σύμφωνα με πηγή κοντά στην εταιρεία.

Κατανοητό. Άλλα 520 εκατομμύρια σε ένα χρόνο, ειδικά σε υψηλότερη αποτίμηση, είναι δύσκολο να απορριφθούν, ιδιαίτερα για τεχνολογία τόσο δαπανηρή όσο τα δίποδα ρομπότ. Ο στενά παρακολουθούμενος ανταγωνιστής Figure AI, για παράδειγμα, είχε συγκεντρώσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά από την ίδρυσή του το 2022 πριν ανακοινώσει περαιτέρω γύρο 1 δισεκατομμυρίου το περασμένο φθινόπωρο.

Μέρος του ενθουσιασμού γύρω από την Apptronik οφείλεται στη συνεργασία της με την Google DeepMind, καθώς και με τις GXO και Mercedes-Benz, για την ανάπτυξη της λεγόμενης «ενσωματωμένης AI» (embodied AI) — ρομπότ ικανά να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και να ενεργούν φυσικά βάσει λογικής σκέψης, αντί απλώς να ακολουθούν προκαθορισμένες εντολές. Το ρομπότ προορίζεται για εργασίες όπως εκφόρτωση φορτηγών, συλλογή αποθεμάτων σε αποθήκες και επιτήρηση μηχανημάτων, σύμφωνα με την εταιρεία.