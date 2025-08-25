Η SpaceX προγραμματίζει νέα εκτόξευση του Starship Flight 10 

Νέα εκτόξευση του διαστημικού πυραύλου Starship Flight 10προγραμματίζει η SpaceX, για τη Δευτέρα το βράδυ, καθώς ακυρώθηκε η δοκιμαστική εκτόξευξη που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή το βράδυ, λόγω προβλημάτων με τον εξοπλισμό εδάφους (GSE) λίγο μετά την έναρξη της φόρτωσης του προωθητικού. Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί να γίνει από τις εγκαταστάσεις της Starbase στο Νότιο Τέξας.

«Αναβάλλουμε την δέκατη πτήση του Starship σήμερα, για να έχουμε χρόνο να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τα συστήματα εδάφους», ανακοίνωσε η SpaceX την Κυριακή σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στον ιδρυτή και CEO της SpaceX, Ίλον Μασκ.

Starship 10 launching tonight https://t.co/EOgGbS3Om7 — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2025

Όπως σημειώνεται, το Starship είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με ύψος πάνω από 400 πόδια (122 μέτρα) όταν είναι πλήρως συναρμολογημένος. Αποτελείται από δύο στοιχεία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να είναι πλήρως και γρήγορα επαναχρησιμοποιήσιμα – έναν ενισχυτή γνωστό ως Super Heavy και ένα διαστημικό σκάφος ανώτερου σταδίου που ονομάζεται Starship, ή Ship για συντομία.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο space, η SpaceX εκτοξεύει το Starship για να βοηθήσει την ανθρωπότητα να επιστρέψει στη Σελήνη και να αποικίσει στον Άρη, μεταξύ άλλων. Η NASA έχει επιλέξει το όχημα ως το πρώτο επανδρωμένο σεληνάκατο για το πρόγραμμα Artemis και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Starship για να προσγειώσει αστροναύτες στον πλησιέστερο γείτονα της Γης ήδη από το 2027. Ωστόσο, το Starship έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει πριν μπορέσει να πραγματοποιήσει μια τέτοια αποστολή. Ο γιγαντιαίος πύραυλος έχει πραγματοποιήσει εννέα δοκιμαστικές αποστολές μέχρι σήμερα.

Τρεις από αυτές τις πτήσεις πραγματοποιήθηκαν φέτος – τον Ιανουάριο, τον Μάρτιο και τον Μάιο, αντίστοιχα. Και στις τρεις απογειώσεις, το Starship αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα.