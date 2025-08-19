Η SoftBank επενδύει 2 δισ. δολάρια στην Intel, με «αιχμή» την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η SoftBank συμφώνησε να επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel, σε μια συμφωνία που περιγράφεται ως δέσμευση για την προώθηση της προηγμένης τεχνολογίας και των ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η SoftBank θα αγοράσει κοινές μετοχές της Intel, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα μετά το κλείσιμο των αγορών. Η SoftBank θα πληρώσει 23 δολάρια ανά μετοχή της Intel, μετέδωσε το TechCrunch.

Οπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου SoftBank, Μασαγιόσι Σον, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «η στρατηγική επένδυση αντανακλά την πεποίθησή μας ότι η προηγμένη κατασκευή και προμήθεια ημιαγωγών θα επεκταθεί περαιτέρω στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Intel να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο».

Η επένδυση αποτελεί επιβεβαίωση για την Intel, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επισκιάσει από ανταγωνιστές όπως η Nvidia.

Αντανακλά επίσης το ανανεωμένο ενδιαφέρον της SoftBank για τις ΗΠΑ, ιδίως στον τομέα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης. Η SoftBank αγόρασε πρόσφατα ένα εργοστάσιο στο Lordstown του Οχάιο, το οποίο ανήκε στην Foxconn, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την κατασκευή κέντρων δεδομένων AI.

Η Intel, υπό την ηγεσία του νέου CEO Λιπ-Μπου Ταν, βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης με στόχο την εξορθολογισμό της δραστηριότητας στον τομέα των ημιαγωγών και την εστίαση στο χαρτοφυλάκιο των βασικών πελατών και των κέντρων δεδομένων.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, η Intel έκλεισε την δραστηριότητα της στον τομέα της αρχιτεκτονικής αυτοκινήτων και απέλυσε το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της. Επίσης, ανακοίνωσε σχέδια για μείωση του προσωπικού του τμήματος Intel Foundry κατά 15% έως 20%.

Ο Ταν έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσει πολιτικές δυσκολίες τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την παραίτησή του.