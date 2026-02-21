Η Sarvam της Ινδίας λανσάρει την εφαρμογή συνομιλίας Indus AI

Η Sarvam, ινδική startup Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει μοντέλα προσαρμοσμένα σε τοπικές γλώσσες και χρήστες, λάνσαρε την εφαρμογή συνομιλίας Indus για web και κινητές συσκευές, εισερχόμενη σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που κυριαρχείται από παγκόσμιους παίκτες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Google.

Η κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ινδία εξελίσσεται σε βασικό πεδίο μάχης για την υιοθέτηση της δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόσφατα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ανέφερε ότι το ChatGPT έχει περισσότερους από 100 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες στη χώρα, ενώ η Anthropic δήλωσε ότι η Ινδία αντιπροσωπεύει το 5,8% της συνολικής χρήσης του Claude, ποσοστό δεύτερο μόνο μετά τις ΗΠΑ.

Η εταιρεία παρουσίασε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και σχέδια υλικού, ανακοινώνοντας συνεργασίες με τη HMD για την ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης σε τηλέφωνα Nokia και με τη Bosch για εφαρμογές στην αυτοκίνηση με δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εφαρμογή Indus διατίθεται σε δοκιμαστική (beta) έκδοση σε iOS, Android και στο διαδίκτυο, επιτρέποντας στους χρήστες να πληκτρολογούν ή να εκφωνούν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις σε κείμενο και ήχο. Η σύνδεση γίνεται μέσω αριθμού τηλεφώνου, λογαριασμού Google ή Microsoft ή Apple ID, ενώ προς το παρόν η υπηρεσία φαίνεται να περιορίζεται στην Ινδία.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι περιορισμοί: δεν είναι δυνατή η διαγραφή του ιστορικού συνομιλιών χωρίς διαγραφή λογαριασμού, ενώ δεν παρέχεται επιλογή απενεργοποίησης της λειτουργίας «συλλογισμού», η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις επιβραδύνει τους χρόνους απόκρισης.

«Κυκλοφορούμε το Indus σταδιακά, με περιορισμένη υπολογιστική χωρητικότητα, οπότε αρχικά ενδέχεται να υπάρχει λίστα αναμονής. Θα επεκτείνουμε την πρόσβαση με την πάροδο του χρόνου», έγραψε στο X ο συνιδρυτής της Sarvam, Pratyush Kumar, σημειώνοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει ενεργά ανατροφοδότηση από τους χρήστες.

Η Sarvam, που ιδρύθηκε το 2023, έχει αντλήσει έως σήμερα 41 εκατ. δολάρια από επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Lightspeed Venture Partners, Peak XV Partners και Khosla Ventures, στο πλαίσιο της ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων προσαρμοσμένων στην ινδική αγορά.

Η Sarvam εντάσσεται σε μια μικρή αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη ομάδα ινδικών startups που επιχειρούν να δημιουργήσουν εγχώριες εναλλακτικές λύσεις απέναντι στις παγκόσμιες πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης.