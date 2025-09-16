Η Robinhood σχεδιάζει fund νεοσύστατων επιχειρήσεων ανοικτό σε όλους τους ιδιώτες επενδυτές

Η Robinhood ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός νέου εισηγμένου στο χρηματιστήριο fund, το οποίο θα κατέχει μετοχές νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Το fund, με την ονομασία «Robinhood Ventures Fund I», στοχεύει να επιτρέψει σε κάθε ιδιώτη επενδυτή να αποκτήσει πρόσβαση και να επωφεληθεί από τις πιο δημοφιλείς νεοσύστατες εταιρείες πριν αυτές εισαχθούν στο χρηματιστήριο.

Η εφαρμογή του fund είναι ήδη διαθέσιμη σε δημόσια μορφή, ωστόσο η Robinhood δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει όλες τις λεπτομέρειες. Δεν είναι γνωστό πόσες μετοχές σχεδιάζει να διαθέσει, ούτε ποιο θα είναι το τέλος διαχείρισης.

Επίσης, δεν έχει καθοριστεί ποιες νεοσύστατες επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει τελικά το fund, αν και τα έγγραφα αναφέρουν ότι αναμένεται να επενδυθεί σε τομείς όπως η αεροδιαστημική και άμυνα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η fintech, η ρομποτική, καθώς και στο λογισμικό για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η βασική ιδέα της Robinhood είναι ότι οι ιδιώτες επενδυτές συχνά μένουν εκτός των κερδών από νεοσύστατες επιχειρήσεις, τα οποία κυρίως επωφελούνται οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (VCs).

Οι «διαπιστευμένοι επενδυτές» - όσοι διαθέτουν καθαρή αξία αρκετά μεγάλη για να χειριστούν υψηλού κινδύνου επενδύσεις - έχουν ήδη πρόσβαση σε μετοχές νεοσύστατων εταιρειών μέσω VC ή πλατφορμών όπως η OurCrowd.

Οι υπόλοιποι ιδιώτες επενδυτές έχουν περιορισμένες επιλογές, αν και υπάρχουν κεφάλαια τύπου ARK Venture Fund της Cathy Wood, που επενδύει σε εταιρείες όπως οι Anthropic, Databricks, OpenAI και SpaceX.

Η τελευταία προσπάθεια της Robinhood στον ίδιο τομέα είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία λάνσαρε ιδιωτικές «tokenized» μετοχές στην Ευρώπη, υπονοώντας ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούσαν να κερδίσουν από μετοχές ιδιωτικών εταιρειών, όπως η OpenAI.

Ωστόσο, η OpenAI διευκρίνισε ότι οι αγοραστές δεν κατείχαν πραγματικές μετοχές, αλλά tokens συνδεδεμένα με την τιμή μετοχών ιδιωτικών εταιρειών.

Το νέο «Ventures Fund I» ακολουθεί μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση τύπου αμοιβαίου κεφαλαίου. Προς το παρόν, δεν είναι γνωστό πότε θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές, καθώς η Robinhood βρίσκεται σε ήσυχη περίοδο και αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.