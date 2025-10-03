Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Qualcomm έχει μεταφέρει τα κορυφαία τσιπ της στην τελευταία γενιά της αρχιτεκτονικής υπολογιστών της Arm Holdings με νέες λειτουργίες που στοχεύουν σε καλύτερη απόδοση Τεχνητής Νοημοσύνης, μετέδωσε την Τετάρτη το Reuters, μια κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδα της Arm και να βοηθήσει τα τσιπ της Qualcomm να ανταγωνιστούν τα προϊόντα της MediaTek και της Apple.

Η απόφαση αυτή επιλύει, τουλάχιστον εν μέρει, το ζήτημα του εάν και πώς η Qualcomm θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την τεχνολογία Arm O9Ty.F, μετά από μια σφοδρή νομική μάχη μεταξύ των δύο εταιρειών πέρυσι, και η κίνηση αυτή είναι πιθανό να αυξήσει τα έσοδα της Arm, η οποία χρεώνει περισσότερα για τη νεότερη τεχνολογία.

Η Qualcomm παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα μια νέα γενιά τσιπ για υπολογιστές και τηλέφωνα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα ανέφεραν ότι τα νέα τσιπ της Qualcomm θα χρησιμοποιούν την ένατη έκδοση της αρχιτεκτονικής υπολογιστών της Arm, γνωστή στον κλάδο ως «v9», η οποία περιλαμβάνει αρκετές βελτιώσεις με στόχο να βοηθήσει τα τσιπ να χειρίζονται καλύτερα εργασίες από chatbots και γεννήτριες εικόνων.

Οι ανταγωνιστές της Qualcomm, όπως η MediaTek, η οποία κατά καιρούς έχει ξεπεράσει το μερίδιο αγοράς της Qualcomm για τσιπ κινητών τηλεφώνων, έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τη χρήση της v9 της Arm, και οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι και η Apple τη χρησιμοποιεί. Η τεχνολογία ονομάζεται αρχιτεκτονική συνόλου εντολών, μια θεμελιώδης τεχνολογία που ελέγχει το είδος των εφαρμογών που μπορούν να εκτελεστούν σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU).

Η Qualcomm αρνήθηκε να σχολιάσει ποια τεχνολογία χρησιμοποίησε για τα νεότερα τσιπ της, αλλά δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «επιλέξαμε τις εντολές που έχουν νόημα για τους πελάτες μας. Αυτή είναι η ομορφιά του να έχουμε τη δική μας ομάδα σχεδιασμού CPU - μπορούμε να επιλέξουμε τις εντολές που προσθέτουν αξία».

Ενώ η Arm αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από νεότερους αντιπάλους όπως η RISC-V, ένα ανοιχτό πρότυπο τσιπ που είναι δωρεάν στη χρήση, η τεχνολογία αυτή είναι δεκαετίες λιγότερο ώριμη από την Arm και έχει μικρότερη βάση προγραμματιστών λογισμικού. Η Qualcomm θα μπορούσε επίσης να είχε επιλέξει να παραμείνει στην προηγούμενη γενιά της τεχνολογίας Arm, όπως έκανε με τα τσιπ που ανακοίνωσε πέρυσι.

Είναι δύσκολο να υπολογιστεί κατά πόσο η κίνηση της Qualcomm θα ενισχύσει τα έσοδα της Arm, καθώς η Qualcomm έχει άδεια χρήσης της υπολογιστικής αρχιτεκτονικής της Arm, αλλά σχεδιάζει το μεγαλύτερο μέρος των τσιπ της η ίδια, αντί να αγοράζει έτοιμα στοιχεία σχεδιασμού από την Arm, δήλωσε ο Τζέι Γκόλντμπεργκ, ανώτερος αναλυτής ημιαγωγών και ηλεκτρονικών στην Seaport Research Partners.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή είναι αξιοσημείωτη λόγω της νομικής διαμάχης, η οποία δεν έχει τελειώσει εντελώς, σύμφωνα με τονΓκόλντμπεργκ . Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, η Arm είχε απειλήσει να ακυρώσει μια βασική άδεια χρήσης της Qualcomm, αν και αργότερα απέσυρε την απειλή.

«Αυτό είναι πολύ θετικό για την Arm» είπε ο Γκόλντμπεργκ σχετικά με την αναφερόμενη κίνηση της Qualcomm. «Πρόκειται για εταιρείες που ήταν σε διαμάχη μεταξύ τους. Η Qualcomm θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια πολύ διαφορετική πορεία σε αυτό το θέμα».