Η Πολωνία σχεδιάζει την απαγόρευση των social media σε χρήστες κάτω των 15 ετών

Η Πολωνία σχεδιάζει τη θέσπιση νέου νόμου που θα απαγορεύει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών και θα θεωρεί υπεύθυνες τις πλατφόρμες για τη διακρίβωση της ηλικίας του χρήστη, δήλωσε η υπουργός Παιδείας Μπάρμπαρα Νοβάκα στο Bloomberg News σε συνέντευξή της, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η κυβερνώσα «Πλατφόρμα Πολιτών» θα παρουσιάσει σήμερα το σχετικό προσχέδιο με πρόστιμα να προβλέπονται για τις πλατφόρμες που θα παραμείνουν προσβάσιμες σε νεαρούς χρήστες, διευκρίνισε η υπουργός, προσθέτοντας ότι ο νόμος πιθανόν να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις αρχές του 2027.

«Βλέπουμε την ψυχική υγεία παιδιών και νέων ανθρώπων, βλέπουμε μια μείωση στην πνευματική τους ικανότητα», λέει η Νοβάκα και προσθέτει ότι το εύρος των προστίμων που θα πρέπει να πληρώνουν οι εταιρείες είναι ακόμη υπό συζήτηση.

Αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων της Δανίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας, εξετάζουν παρόμοιους περιορισμούς εν μέσω των ισχυρισμών ότι οι υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι επιβλαβείς ή εθιστικές για τους ανήλικους.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι εξετάζει περιορισμούς για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο μετά τη θέσπιση παρόμοιων νόμων στην Αυστραλία τον Δεκέμβριο.

Η πρωτοβουλία θα φέρει τη Βαρσοβία σε αντιπαράθεση με αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες όπως η Meta και το Χ του Ίλον Μασκ, ορισμένες εκ των οποίων έχουν αντισταθεί στους περιορισμούς μετά την περυσινή απαγόρευση από την Αυστραλία.