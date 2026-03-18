Η πλατφόρμα Χ κατέβαλε το πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί από την Κομισιόν

Η πλατφόρμα X του Έλον Μασκ συμμορφώθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας με την απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταβάλλοντας ή διασφαλίζοντας το πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ που της είχε επιβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο για ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες επαλήθευσης λογαριασμών, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να προσβάλλει νομικά την απόφαση.

Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ, η εταιρεία είτε εξόφλησε το ποσό είτε παρείχε χρηματοοικονομική εγγύηση για την κάλυψή του σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής της, υπογραμμίζοντας ότι «ένα από τα δύο σενάρια έχει υλοποιηθεί». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Επιτροπή δεν δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για οικονομικές συναλλαγές με ιδιωτικές εταιρείες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που η X συνεχίζει τη δικαστική της αντιπαράθεση ενώπιον του Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας την απόφαση. Στο ίδιο πλαίσιο, στις 10 Μαρτίου, υπέβαλε πρόταση για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μπλε ενδείξεων επαλήθευσης — ένα από τα βασικά σημεία που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κρίνει ότι η πλατφόρμα παραβίασε τον Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), επικαλούμενη τόσο τον σχεδιασμό των μπλε σημάτων επαλήθευσης όσο και ελλείψεις στις υποχρεώσεις διαφάνειας.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον Έλον Μασκ, αλλά και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν πλήγμα για την ελευθερία της έκφρασης.

Η X έχει περιθώριο έως τις 28 Απριλίου να καταθέσει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα για δύο ακόμη τομείς στους οποίους εντοπίστηκαν παραβάσεις: τη διαφάνεια στη διαφήμιση και τη διαχείριση δεδομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει την πρόταση της εταιρείας για τα μπλε «τικ» και να αποφανθεί εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ή ανεπαρκής εφαρμογή των μέτρων, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων.