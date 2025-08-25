Η Perplexity AI προσφέρει στους εκδότες την ευκαιρία να μοιραστούν τα έσοδα που αποφέρουν τα άρθρα τους, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κριτικές και τις νομικές ενέργειες ορισμένων μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση του έργου τους.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η εταιρεία, η οποία αναπτύσσει μια μηχανή αναζήτησης Τεχνητής Νοημοσύνης για να ανταγωνιστεί την Google, έχει διαθέσει 42,5 εκατομμύρια δολάρια που θα διανεμηθούν στους εκδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Perplexity, Αραβίντ Σρινίβας.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου, αλλά οι εκδότες πρέπει να πληρώνονται», δήλωσε. «Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή είναι η σωστή λύση και είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε προσαρμογές στην πορεία».

Η βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης έχει έρθει σε σύγκρουση με εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης λόγω ανησυχιών ότι οι απαντήσεις που παράγονται από εργαλεία AI όπως το ChatGPT της OpenAI και το AI Overviews της Google έχουν μειώσει την πολύτιμη επισκεψιμότητα των ιστότοπών τους. Η Τζέσικα Τσαν, επικεφαλής των συνεργασιών εκδοτών στην Perplexity, είπε σε συνέντευξη ότι το παραδοσιακό μοντέλο, όπου τα μέσα ενημέρωσης βασίζονται στην επισκεψιμότητα και τα κλικ, είναι «ένα παλιό μοντέλο».

«Θέλουμε απλώς να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο αποζημίωσης», είπε.

Στο νέο πρόγραμμα, οι εκδότες θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα όταν το περιεχόμενό τους λαμβάνει επισκεψιμότητα μέσω του προγράμματος περιήγησης Comet της Perplexity, εμφανίζεται σε ερωτήματα αναζήτησης στο Comet και όταν χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση εργασιών από τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης του Comet.