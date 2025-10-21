Η OpenEvidence, ένα εργαλείο που γιατροί και νοσηλευτές παρομοιάζουν με το ChatGPT για την ιατρική, σκοπεύει να ανακοινώσει χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους New York Times.

Τα νέα κεφάλαια έρχονται τρεις μήνες μετά από έναν προηγούμενο γύρο χρηματοδότησης ύψους 210 εκατομμυρίων δολαρίων, που αποτίμησε την εταιρεία στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, σύμφωνα με το TechCrunch.

Η πλατφόρμα OpenEvidence, η οποία έχει εκπαιδευτεί σε ιατρικά περιοδικά όπως το JAMA και το New England Journal of Medicine, βοηθά τους χρήστες να βρίσκουν γρήγορα απαντήσεις σε υπάρχουσες ιατρικές γνώσεις για τη θεραπεία ασθενών. Οι επαληθευμένοι ιατρικοί επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαλείο δωρεάν, με στήριξη από διαφημίσεις.

Η OpenEvidence έχει αναπτυχθεί ραγδαία από την ίδρυσή της το 2022. Σύμφωνα με τους Times, ο αριθμός των ιατρικών συμβουλών ανά μήνα έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 15 εκατομμύρια.

Τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης ηγείται η Google Ventures, με τη συμμετοχή των Sequoia Capital, Kleiner Perkins, Blackstone, Thrive Capital, Coatue Management, Bond και Craft.