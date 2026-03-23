Η OpenAI εντείνει την παρουσία της στον χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, κλιμακώνοντας τον ανταγωνισμό με την Anthropic για την κυριαρχία στις επιχειρηματικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με τους The Economic Times

Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν ενεργά συνεργασίες με μεγάλα funds εξαγορών, με στόχο τη δημιουργία κοινοπραξιών που θα επιταχύνουν την υιοθέτηση λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης σε ευρεία κλίμακα και θα ενισχύσουν την πρόσβασή τους σε νέα κεφάλαια.

Στο πλαίσιο αυτό, η OpenAI φαίνεται να προσφέρει πιο ελκυστικούς όρους, προσεγγίζοντας επενδυτές με μια πρόταση που περιλαμβάνει εγγυημένη ελάχιστη απόδοση 17,5% - επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τα συνήθη δεδομένα της αγοράς.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα πρώιμης πρόσβασης στα νεότερα μοντέλα της, επιχειρώντας να προσελκύσει ισχυρούς παίκτες όπως η TPG και η Advent International. Αντίθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αντίστοιχη πρόταση της Anthropic δεν περιλαμβάνει ανάλογες αποδόσεις.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στροφή της OpenAI προς την επιχειρηματική αγορά, όπου η Anthropic διατηρούσε έως πρόσφατα ισχυρότερη παρουσία.

Μέσω των υπό διαμόρφωση κοινοπραξιών, οι δύο εταιρείες φιλοδοξούν να ενσωματώσουν τα εργαλεία τους σε εκατοντάδες ώριμες επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο private equity funds, ενισχύοντας τόσο τη διείσδυση των προϊόντων τους όσο και τη μακροχρόνια δέσμευση των πελατών.

Ο ανταγωνισμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει πιθανών δημόσιων εγγραφών, ακόμη και εντός του έτους. Οι συνεργασίες αυτές επιτρέπουν την απορρόφηση των υψηλών αρχικών δαπανών που απαιτούνται για την προσαρμογή των μοντέλων στις ανάγκες των επιχειρήσεων, μειώνοντας τις πιέσεις κόστους και προσφέροντας σαφέστερη εικόνα εσόδων ανά δραστηριότητα — στοιχείο κρίσιμο για την επενδυτική αφήγηση μιας IPO.

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι οι επενδυτές τον ενθουσιασμό. Ορισμένα funds εκφράζουν επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα των οικονομικών όρων, την ευελιξία των συνεργασιών και τις προοπτικές κερδοφορίας. Κατά την άποψή τους, οι νέες συνεργασίες αντανακλούν και την πίεση που δέχονται οι εταιρείες εξαγορών από τους επενδυτές τους να παρουσιάσουν σαφέστερη στρατηγική στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές, η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για άντληση περίπου 4 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση κοντά στα 10 δισ. δολάρια, ενώ η Anthropic ακολουθεί αντίστοιχη στρατηγική, προσεγγίζοντας funds όπως η Blackstone, η Hellman & Friedman και η Permira.