Η OpenAI εξασφαλίζει 110 δισ. ευρώ χρηματοδότηση από Amazon, Nvidia και SoftBank

Η OpenAI ανακοίνωσε την Παρασκευή έναν νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 110 δισ. δολαρίων, υπερδιπλάσιο από το ρεκόρ κεφαλαίων που είχε συγκεντρώσει πριν από ένα χρόνο, το οποίο αποτέλεσε ρεκόρ για ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας.

Στον γύρο αυτό, η Amazon επένδυσε 50 δισ. δολάρια, η Nvidia 30 δισ. και η SoftBank 30 δισ., όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της OpenAI. Η επένδυση ανεβάζει την προ-χρηματοδότησης αποτίμηση της εταιρείας στα 730 δισ. δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από τα 500 δισ. δολάρια σε δευτερογενή χρηματοδότηση τον Οκτώβριο. Περισσότεροι επενδυτές αναμένεται να συμμετάσχουν όσο προχωρά ο γύρος χρηματοδότησης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή τη συμφωνία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, στο «Squawk Box» του CNBC. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι πανταχού παρούσα, μεταμορφώνοντας την οικονομία και τον κόσμο, και απαιτεί τεράστια συλλογική υπολογιστική ισχύ για να καλύψει τη ζήτηση».

Παράλληλα, η Amazon ανακοίνωσε πολυετή στρατηγική συνεργασία με την OpenAI για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων μοντέλων που θα ενισχύσουν τις εφαρμογές της για τους πελάτες της. Η OpenAI επεκτείνει επίσης την υπάρχουσα συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων με την Amazon Web Services κατά 100 δισ. δολάρια μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια, ενώ η AWS θα λειτουργεί ως αποκλειστικός πάροχος cloud για την εταιρική πλατφόρμα Frontier της OpenAI.

Η αρχική επένδυση των 50 δισ. δολαρίων της Amazon θα ξεκινήσει με 15 δισ. δολάρια, ακολουθούμενη από 35 δισ. δολάρια τους επόμενους μήνες, όταν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο CEO της Amazon, Άντι Τζέισι , χαρακτήρισε την OpenAI «έναν από τους πολύ μεγάλους νικητές μακροπρόθεσμα» και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας.

Η OpenAI ξεκαθάρισε ότι η νέα χρηματοδότηση δεν επηρεάζει τη συνεργασία της με τη Microsoft, η οποία παραμένει «ισχυρή και κεντρική», με πιθανότητα συμμετοχής στον γύρο χρηματοδότησης.

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, η OpenAI έχει αναδιαμορφώσει τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ωστόσο η εταιρεία χρειάζεται συνεχώς ρευστό για να χρηματοδοτήσει τις υποδομές της, ειδικά GPU και άλλες κρίσιμες υπολογιστικές δυνατότητες. Η συνεργασία με την Nvidia επεκτείνεται, με 3 γιγαβάτ αποκλειστικής χωρητικότητας συμπερασμού και 2 γιγαβάτ για εκπαίδευση στα συστήματα Vera Rubin.

Η OpenAI στοχεύει σε συνολικές δαπάνες για υπολογιστικές εφαρμογές περίπου 600 δισ. δολαρίων έως το 2030, ενώ προβλέπει έσοδα άνω των 280 δισ. δολαρίων, με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ καταναλωτικών και εταιρικών λύσεων.

Ο νέος γύρος σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση στην ιστορία, ξεπερνώντας προηγούμενα ρεκόρ, ενώ ανταγωνιστές όπως η Anthropic και η xAI συνεχίζουν να επενδύουν σε ενισχυμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.