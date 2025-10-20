Η OpenAI αγοράζει τσιπ κατά εκατομμύρια στοιχηματίζοντας στο μέλλον

Η OpenAI προχωρεί ολοταχώς στην κούρσα της Τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ, AI) και κάνει παραγγελίες ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για μικροκυκλώματα (τσιπ), ποσά που δεν έχουν καμιά σχέση με τα σημερινά έσοδά της και ανησυχούν ένα μέρος των επενδυτών.

Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT δεσμεύθηκε στις Nvidia, AMD και Broadcom να αγοράσει μικροκυκλώματα ισχύος 26 γιγαβάτ (GW), δηλαδή συνολικά τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια μονάδες, που απαιτούν την ηλεκτρική παραγωγή περισσότερων από είκοσι πυρηνικών αντιδραστήρων.

«Θα τους χρειασθούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», λέει ο Γκιλ Λούρια, της εταιρείας οικονομικών συμβούλων D.A. Davidson.

Όμως η OpenAI δεν προβλέπει να έχει το 2025 παρά γύρω στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο, χάνει κάθε χρόνο δισεκατομμύρια και δεν περιμένει να είναι κερδοφόρα πριν από το 2029.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο όμιλος αρνήθηκε να μιλήσει για τη χρηματοδότηση αυτών των ξέφρενων αγορών. Στη διάρκεια μιας συνέντευξης στο δίκτυο CNBC, ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν έκανε λόγο για «διάφορους μηχανισμούς», χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ήρθε σε επαφή και με τις Nvidia, AMD και Broadcom, οι οποίες επίσης δεν λένε κάτι περισσότερο για τον τρόπο πληρωμής αυτών των μικροκυκλωμάτων, τα οποία είναι ουσιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην περίπτωση της Nvidia, η αμερικανική αυτή πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας με έδρα τη Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια, δεσμεύθηκε να αγοράσει, σε διάστημα ετών, μετοχές της OpenAI αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια συνεισφορά φρέσκου χρήματος που μπορεί να επιτρέψει στην εταιρεία της τεχνητής νοημοσύνης να απορροφήσει ένα μέρος του κόστους των μικροκυκλωμάτων.

Ο μηχανισμός αυτός συχνά χαρακτηρίζεται κυκλική χρηματοδότηση, όπου ένας προμηθευτής προσφέρει τα μέσα σε ένα πελάτη για να αγοράσει από τον προμηθευτή αγαθά ή υπηρεσίες.

Η AMD από την πλευρά της δέχθηκε να δώσει μετοχές στον πελάτη της, η αξία των οποίων μπορεί να φθάσει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, μια κίνηση πολύ ασυνήθιστη επειδή δεν περιλαμβάνει κανένα αντάλλαγμα.

«Είναι άλλο ένα παράδειγμα προβληματικής συμπεριφοράς», επισημαίνει ο Γκιλ Λούρια, το οποίο δείχνει εξάλλου ότι «η AMD είναι έτοιμη για όλα για να διαθέσει τα μικροκυκλώματά της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν «έχει τη δύναμη να κάνει να εκτροχιασθεί η παγκόσμια οικονομία για μια δεκαετία ή να μας οδηγήσει ως τη γη της επαγγελίας», έγραψε ο αναλυτής της Bernstein Στέισι Ράσγκον. «Και στο στάδιο αυτό, δεν ξέρουμε πώς θα τελειώσει όλο αυτό».

«Να προβλέψουμε τη χιονοστιβάδα»

Η μόχλευση κεφαλαίου, κυρίως στην Nvidia, «δεν θα είναι επ' ουδενί αρκετή» για να πληρωθεί ο λογαριασμός, εκτιμά ο Γκιλ Λούρια, ακόμα και με τη σημερινή αξιολόγησή της για 500 δισεκατομμύρια δολάρια, «συνεπώς θα πρέπει κυρίως να δανειστεί».

Ορισμένοι κάνουν λόγο για ad hoc χρηματοδοτικά οχήματα, που θα δανειστούν τα απαραίτητα ποσά με εγγύηση τα μικροκυκλώματα, μια φόρμουλα που θα χρησιμοποιήσουν οι Nvidia και xAI, ανταγωνίστρια της OpenAI, στο πλαίσιο μιας άλλη σύμπραξης.

Η στρατηγική είναι ακόμα πιο τολμηρή στο βαθμό που η εν λόγω νεοφυής εταιρεία έχει ανταγωνιστές την Google ή τη Meta που, από την πλευρά τους, βγάζουν κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και έχουν εντελώς άλλη δύναμη πυρός.

Ο όρος κερδοσκοπική φούσκα επανέρχεται όλο και συχνότερα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως και οι συγκρίσεις με τις κολοσσιαίες επενδύσεις στις ιντερνετικές υποδομές στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ιδιαίτερα στις καλωδιακές συνδέσεις - επενδύσεις που το ύψος τους δεν είχε σχέση με την ακόμη μέτρια χρήση που είχε το Ίντερνετ εκείνη την εποχή.

«Αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικά», λέει εντούτοις ο Τζος Λέρνερ, καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, επειδή «είναι σαφές ότι υπάρχει αληθινή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές μορφές».

«Έχουν την ισχυρότερη ανάπτυξη που έχουμε δει ποτέ σε εκδότες λογισμικών», υπενθυμίζει ο Άντζελο Ζίνο, αναλυτής του CFRA, σχετικά με την OpenAI, με περισσότερους από 800 εκατομμύρια εβδομαδιαίους χρήστες του ChatGPT και «ένα οικοσύστημα που μεγαλώνει πολύ γρήγορα».

«Επιδιώκουμε με τη βιομηχανία (των μικροκυκλωμάτων) να προβλέψουμε τη χιονοστιβάδα της ζήτησης που μας έρχεται», λέει ο Γκρεγκ Μπρόκμαν.

«Το πρόβλημα», αναγνωρίζει ο Άντζελο Ζίνο, «είναι ότι δεν έχουν έσοδα, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη μια κλασική χρηματοδότηση. Συνεπώς πιστεύουμε ότι αυτές οι συμπράξεις έχουν νόημα και δεν τις θεωρούμε προβληματικές».

Παρά τις διαφωνίες, η Γουόλ Στριτ παραμένει προς το παρόν σε πορεία και συνεχίζει να στοιχηματίζει μαζικά στην αφρόκρεμα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι ένα δίλημμα», σύμφωνα με τον Τζος Λέρνερ. «Πώς να καθορίσεις τη θέση σου ανάμεσα στο μελλοντικό δυναμικό (...) και την κερδοσκοπική πλευρά αυτών των προβλεπόμενων εσόδων;».