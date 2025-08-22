Η Nvidia κρατά χαμηλούς τόνους για τα νέα τσιπ προς την Κίνα - Τα μηνύματα του Χουάνγκ

Ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έφτασε την Παρασκευή στην Ταϊπέι για να επισκεφθεί την TSMC, συνεργάτη της εταιρείας στην κατασκευή μικροεπεξεργαστών, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος αντιμετωπίζει αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου σχετικά με την πρόσβαση στα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης που κατασκευάζει.

«Ο κύριος σκοπός της επίσκεψής μου εδώ είναι να επισκεφθώ την TSMC», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θα παραμείνει μόνο λίγες ώρες και θα αναχωρήσει μετά το δείπνο με τους ηγέτες της TSMC, σύμφωνα με ζωντανή μετάδοση των τοπικών μέσων ενημέρωσης στο αεροδρόμιο Σονγκσάν της Ταϊπέι, όπου προσγειώθηκε με ιδιωτικό τζετ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε το δρόμο για την πώληση στην Κίνα πιο προηγμένων τσιπ της Nvidia πέραν του H20 και κατέληξε σε συμφωνία με την Nvidia και την AMD, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα λαμβάνει το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις ορισμένων προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Το Reuters ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η Nvidia εργάζεται σε ένα νέο τσιπ με την προσωρινή ονομασία B30A, βασισμένο στην τελευταία αρχιτεκτονική Blackwell, το οποίο θα είναι πιο ισχυρό από το μοντέλο H20.

Ερωτηθείς για το B30A, ο Χουάνγκ είπε ότι η Nvidia βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την προσφορά στην Κίνα ενός διαδόχου του τσιπ H20, αλλά ότι η απόφαση δεν είναι της εταιρείας.

«Αυτό εξαρτάται, φυσικά, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και είμαστε σε διάλογο μαζί τους, αλλά είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε», είπε.

Η Nvidia έλαβε άδεια να ξαναρχίσει τις πωλήσεις του H20 μόλις τον Ιούλιο. Το τσιπ αναπτύχθηκε ειδικά για την Κίνα μετά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές το 2023, αλλά η εταιρεία έλαβε ξαφνική εντολή να σταματήσει τις πωλήσεις τον Απρίλιο.

Λίγο μετά την έγκριση της Ουάσιγκτον, η Nvidia έκανε παραγγελίες για 300.000 τσιπ H20 στην TSMC για να προσθέσει στο υπάρχον απόθεμά της λόγω της ισχυρής ζήτησης από κινεζικές εταιρείες, σύμφωνα με το Reuters. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, η Nvidia δέχτηκε κατηγορίες από την κινεζική ρυθμιστική αρχή για τον κυβερνοχώρο και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι τα τσιπ της αμερικανικής εταιρείας θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν αργότερα τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με την αγορά του H20, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια των πληροφοριών. Η Nvidia ισχυρίζεται ότι τα τσιπ της δεν ενέχουν κινδύνους από «πίσω πόρτες».

Η Foxconn κλήθηκε από την Nvidia να σταματήσει τις εργασίες που σχετίζονται με το τσιπ H20, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι η Nvidia ήθελε πρώτα να εξαντλήσει τα υπάρχοντα αποθέματα του H20.

Το The Information ανέφερε την Πέμπτη ότι η Nvidia έδωσε εντολή στην Amkor Technology με έδρα την Αριζόνα να σταματήσει την παραγωγή των τσιπ H20 αυτή την εβδομάδα και ενημέρωσε επίσης τη Samsung της Νότιας Κορέας, επικαλούμενη δύο άτομα με άμεση γνώση των επικοινωνιών.

Η Amkor χειρίζεται την προηγμένη συσκευασία του τσιπ, ενώ η Samsung προμηθεύει τσιπ μνήμης υψηλής ευρυζωνικότητας για το μοντέλο.

Ερωτηθείς εάν η Nvidia είχε ζητήσει από τους προμηθευτές να σταματήσουν την παραγωγή, ο Χουάνγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ταϊπέι ότι είχαν προετοιμάσει σημαντικό αριθμό τσιπ H20 και τώρα περίμεναν παραγγελίες από πελάτες στην Κίνα.

«Όταν λάβουμε τις παραγγελίες, θα μπορέσουμε να αγοράσουμε περισσότερα», είπε.

«Διαχειριζόμαστε συνεχώς την αλυσίδα εφοδιασμού μας για να ανταποκριθούμε στις συνθήκες της αγοράς», δήλωσε εκπρόσωπος της Nvidia σε ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Όπως αναγνωρίζουν και οι δύο κυβερνήσεις, το H20 δεν είναι στρατιωτικό προϊόν ούτε προορίζεται για κυβερνητικές υποδομές».

Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι η αποστολή του H20 στην Κίνα δεν αποτελεί θέμα εθνικής ασφάλειας και ότι η δυνατότητα αποστολής των τσιπ H20 στην Κίνα «εκτιμάται ιδιαίτερα».