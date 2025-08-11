Ο αμερικανικός κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia αντέδρασε την Κυριακή σε καταγγελίες κινεζικών κρατικών ΜΜΕ ότι τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης H20 αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της Κίνας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο λογαριασμός Γιουγιουάν Ταντιάν, που συνδέεται με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό CCTV, δημοσίευσε άρθρο στο WeChat υποστηρίζοντας ότι τα τσιπ H20 της Nvidia δεν είναι τεχνολογικά προηγμένα ούτε φιλικά προς το περιβάλλον.

«Όταν ένας τύπος τσιπ δεν είναι ούτε φιλικός προς το περιβάλλον, ούτε προηγμένος, ούτε ασφαλής, ως καταναλωτές έχουμε σίγουρα την επιλογή να μην το αγοράσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά το άρθρο, προσθέτοντας ότι τα τσιπ θα μπορούσαν να εκτελέσουν λειτουργίες όπως η «απομακρυσμένη απενεργοποίηση» μέσω μιας κερκόπορτας.

Απαντώντας, εκπρόσωπος της Nvidia δήλωσε στο CNBC:



«Η κυβερνοασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για εμάς. Τα τσιπ της Nvidia δε διαθέτουν «κερκόπορτες» που να επιτρέπουν σε οποιονδήποτε απομακρυσμένη πρόσβαση ή έλεγχο».

Την Τρίτη, η Nvidia επανέλαβε την απόρριψη των κινεζικών κατηγοριών ότι τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της περιλαμβάνουν υλική λειτουργία που θα μπορούσε να τα απενεργοποιήσει εξ αποστάσεως — τον λεγόμενο «διακόπτη θανάτου».

Οι εντάσεις ΗΠΑ–Κίνας σχετικά με τους ελέγχους εξαγωγών ημιαγωγών έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και μετά την επανέναρξη πωλήσεων του H20 στην Κίνα. Τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ παρουσιάζουν το H20 ως κατώτερο και επικίνδυνο σε σύγκριση με άλλα τσιπ της Νβίντια, ενώ η εταιρεία υπερασπίζεται τα προϊόντα της.

Η επανέναρξη των αποστολών H20 ήρθε μετά την άρση προηγούμενης απαγόρευσης πωλήσεων που είχε επιβληθεί τον Απρίλιο από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Τα H20 — λιγότερο προηγμένα σε σχέση με τα κορυφαία H100 και B100 — αναπτύχθηκαν ειδικά για την κινεζική αγορά μετά τους αρχικούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης στα τέλη του 2023.