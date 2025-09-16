Η Nothing εξασφαλίζει 200 εκατ. δολάρια και προετοιμάζει συσκευή με Τεχνητή Νοημοσύνη

Η νεοσύστατη εταιρεία smartphone Nothing ολοκλήρωσε τον γύρο χρηματοδότησης Σειράς C ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με επικεφαλής την Tiger Global, ανεβάζοντας την αποτίμησή της στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Techcrunch.

Στον γύρο συμμετείχαν και υφιστάμενοι επενδυτές όπως οι GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF και Tapestry, ενώ η εταιρεία έλαβε και στρατηγική υποστήριξη από την Qualcomm Ventures και τον Nikhil Kamath. Η συνολική χρηματοδότηση της Nothing πλέον ξεπερνά τα 450 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από τον Carl Pei, συνιδρυτή της OnePlus, έχει στραφεί σε διαφορετικό σχεδιασμό για να ξεχωρίσει στην αγορά, όπως με το τελευταίο της smartphone, το Phone (3).

Μέχρι σήμερα, η Nothing έχει αποστείλει 5,1 εκατομμύρια συσκευές, με πάνω από ένα εκατομμύριο μονάδες μόνο το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κατακτώντας στην Ινδία μερίδιο 2% και διατηρώντας μικρότερο από 1% σε άλλες αγορές.

Ο ιδρυτής της εταιρείας Carl Pei στοχεύει τη νεότερη γενιά καταναλωτών, που ενδιαφέρεται για τεχνολογία, δημιουργικότητα και σχεδιασμό, επιδιώκοντας να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στους κατεστημένους κατασκευαστές.

Η Nothing επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), με στόχο την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος με δυνατότητες εξατομίκευσης που θα επεκταθεί πέρα από τα smartphones. Στο Phone (3) έχουν ήδη ενσωματωθεί λειτουργίες ΤΝ, όπως το Essential Search, ενώ ο Sélim Benayat ηγείται των υπηρεσιών ΤΝ. Σύμφωνα με τον Tony Zappalà της Highland Europe, η πρόκληση για την εταιρεία είναι η δημιουργία εμπειρίας ΤΝ που οι χρήστες θα εμπιστεύονται, ξεπερνώντας τεχνικά και ψυχολογικά εμπόδια.

Ο Pei θεωρεί ότι τα smartphones θα παραμείνουν για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια ο κύριος φορέας εφαρμογών ΤΝ για καταναλωτές, ενώ η Nothing σχεδιάζει την κυκλοφορία νέας συσκευής με έμφαση στην ΤΝ μέσα στον επόμενο χρόνο.

Παρά τις προκλήσεις στον χώρο του υλικού ΤΝ - όπως οι δυσκολίες της Humane με την AI Pin και η βελτίωση της Rabbit στη συσκευή R1 - η Nothing φαίνεται έτοιμη να αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή της και την αναπτυξιακή της πορεία για να πρωτοπορήσει στον τομέα της προσωπικής τεχνολογίας με ενσωμάτωση ΤΝ.