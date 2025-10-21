Η Nexos.ai συγκεντρώνει 30 εκατ. δολάρια για την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε επιχειρήσεις

Η Nexos.ai, η ανερχόμενη ευρωπαϊκή startup στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), συγκέντρωσε 30 εκατομμύρια δολάρια σε γύρο Σειράς Α, με στόχο να διευκολύνει την ασφαλή υιοθέτηση εργαλείων ΤΝ από επιχειρήσεις.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από το διάσημο επιχειρηματικό δίδυμο της Λιθουανίας, Tomas Okmanas και Eimantas Sabaliauskas, γνωστούς από την επιτυχημένη Nord Security, και λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ εργαζομένων και συστημάτων ΤΝ, παρέχοντας ασφαλή πρόσβαση σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) χωρίς να διακυβεύονται τα εταιρικά δεδομένα.

Οι ιδρυτές επισημαίνουν ότι πολλές εταιρείες αντιμετωπίζουν την ΤΝ είτε ως υποσχόμενη τεχνολογία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως είτε ως πιθανό κίνδυνο ασφάλειας.

Το Nexos.ai φιλοδοξεί να γεφυρώσει αυτό το κενό, λειτουργώντας ως «Ελβετία για LLM», όπου τα δεδομένα παραμένουν υπό έλεγχο, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη παραγωγικότητας.

Η πλατφόρμα προσφέρει μια διεπαφή εργασίας για υπαλλήλους και μια πύλη ΤΝ για προγραμματιστές, παρέχοντας ενιαίο έλεγχο ασφάλειας, κόστους και συμμόρφωσης, μειώνοντας τον κατακερματισμό και διευκολύνοντας την υιοθέτηση της ΤΝ.

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει προηγούμενους υποστηρικτές όπως η Index Ventures, η Evantic Capital, η Creandum, η Dig Ventures, καθώς και angel investors, μεταξύ των οποίων CEOs μεγάλων εταιρειών όπως οι Datadog, Klarna, Supercell και Wix.

Η αποτίμηση της Nexos.ai εκτιμάται στα 350 εκατομμύρια δολάρια. Μέρος της επένδυσης θα χρησιμοποιηθεί για την επέκταση υποστήριξης ιδιωτικών μοντέλων ΤΝ για ευαίσθητα δεδομένα και για διεθνή ανάπτυξη στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Οι ιδρυτές εντόπισαν το κενό διακυβέρνησης της ΤΝ μέσα από τη δραστηριότητά τους στη Tesonet, επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται portfolio νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Η Nexos.ai ήδη δοκιμάζεται σε επιχειρήσεις τεχνολογικά εξοικειωμένες και σε ρυθμιζόμενους κλάδους, όπως η fintech Payhawk, παρέχοντας λύσεις που διασφαλίζουν την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων σε ασφαλή περιβάλλοντα.

Η αποστολή της Nexos.ai είναι να ξεπεράσει τα εμπόδια στην ευρεία υιοθέτηση της ΤΝ, δείχνοντας με παραδείγματα όπως η Hostinger ότι οι βοηθοί ΤΝ μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για ανθρώπινη υποστήριξη και να εξοικονομήσουν εκατομμύρια ευρώ.