Η Νότια Κορέα ανέβαλε την Παρασκευή την απόφαση σχετικά με το αίτημα της Google για άδεια εξαγωγής δεδομένων χαρτών, μετά από πίεση των ΗΠΑ να αντιμετωπιστεί αυτό που η Ουάσιγκτον θεωρεί ως μη δασμολογικό εμπόδιο κατά τις πρόσφατες εμπορικές συνομιλίες, σύμφωνα με το υπουργείο μεταφορών της χώρας.

Η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για μια σύνοδο κορυφής των ηγετών τους, πιθανώς αυτό το μήνα, μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας στα τέλη Ιουλίου, αλλά δεν είναι σαφές εάν το ζήτημα των χαρτών θα συζητηθεί στη συνάντηση.

Η Νότια Κορέα είχε απορρίψει στο παρελθόν αιτήματα της Google για άδεια χρήσης δεδομένων χαρτών σε διακομιστές εκτός της χώρας, το 2016 και το 2007, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Το Υπουργείο Γης, Υποδομών και Μεταφορών της Νότιας Κορέας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωγραφικών Πληροφοριών αποφάσισε να αναβάλει την απόφαση για 60 ημέρες, προκειμένου να δοθεί χρόνος στη Google να καταρτίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τους ανησυχίες της για την ασφάλεια.

Η Google δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια των δεδομένων χαρτογράφησης της Νότιας Κορέας, καθώς τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο κοινό και χρησιμοποιούνται από πολλές εταιρείες, αφού έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ασφάλειας από κυβερνητική υπηρεσία.

Η εταιρεία δήλωσε, ωστόσο, ότι βρίσκεται σε στενή συζήτηση με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας σχετικά με τη λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων ασφάλειας ζητηθούν από τις αρχές, ενώ εξετάζει σχέδια για την αγορά θολωμένων εικόνων από τοπικούς εταίρους που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση.

Η Νότια Κορέα, η οποία το 1950-53 βγήκε νικήτρια από τον πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα χωρίς να υπογραφεί ειρηνευτική συνθήκη, υποστηρίζει ότι αν επιτρέψει την έξοδο τέτοιων δεδομένων από τη χώρα, θα αποκαλυφθούν οι τοποθεσίες στρατιωτικών εγκαταστάσεων και άλλων ευαίσθητων στόχων.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι περιορισμοί στη διασυνοριακή ροή δεδομένων αποτελούν από καιρό εμπόδιο για τη λειτουργία υπηρεσιών πλοήγησης μέσω των Google Maps και Apple Maps, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές εταιρείες να υφίστανται ζημίες στη νοτιοκορεατική αγορά.

Η Νότια Κορέα δεν έκανε παραχωρήσεις στο ζήτημα των χαρτών, αλλά ούτε και στο ζήτημα της περαιτέρω απελευθέρωσης του αγροτικού τομέα, παρά τις πρώιμες και εντατικές διμερείς συνομιλίες, όπως δήλωσε ο προεδρικός σύμβουλος Κιμ Γιονγκ-μπον.

Η Google δήλωσε ότι η έλλειψη δεδομένων περιορίζει τις υπηρεσίες του Google Maps στην Κορέα, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους ξένους τουρίστες.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο υπουργός Μεταφορών Κιμ Γιουν-ντουκ δήλωσε ότι η Νότια Κορέα πρέπει να είναι «πολύ προσεκτική» όσον αφορά τη χορήγηση πρόσβασης στους χάρτες, λέγοντας ότι η άμυνα και η δημόσια ασφάλεια έχουν προτεραιότητα έναντι του εμπορίου.