Η Motional ανασχεδιάζει τα robotaxi με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη

Πριν από σχεδόν δύο χρόνια, η Motional βρέθηκε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η εταιρεία αυτόνομης οδήγησης, που δημιουργήθηκε μέσω κοινοπραξίας 4 δισ. δολαρίων μεταξύ της Hyundai Motor Group και της Aptiv, είχε χάσει τον στόχο για την έναρξη πλήρως αυτόνομης υπηρεσίας robotaxi με τη Lyft, ενώ η Aptiv αποχώρησε από τη μετοχική της βάση.

Η Hyundai αναγκάστηκε να επενδύσει επιπλέον 1 δισ. δολάρια για να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της, την ώρα που αλλεπάλληλες απολύσεις -με κορύφωση περικοπή 40% τον Μάιο του 2024 - μείωναν το προσωπικό από περίπου 1.400 σε λιγότερους από 600 εργαζομένους.

Την ίδια στιγμή, οι ραγδαίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη άλλαζαν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Όπως παραδέχεται πλέον η διοίκηση, η Motional έπρεπε να μετασχηματιστεί ή να κινδυνεύσει να μείνει πίσω.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στο TechCrunch ότι επανεκκίνησε το πρόγραμμα robotaxi με μια αρχιτεκτονική που βασίζεται πολύ πιο έντονα σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης και έθεσε ως νέο στόχο την εμπορική διάθεση πλήρως αυτόνομων υπηρεσιών στο Λας Βέγκας έως το τέλος του 2026.

Ήδη λειτουργεί εσωτερικά μια υπηρεσία robotaxi με χειριστή ασφαλείας, την οποία σχεδιάζει να ανοίξει στο κοινό αργότερα μέσα στο 2026 μέσω συνεργάτη ride-hailing. Στη συνέχεια, προβλέπεται η πλήρης κατάργηση του χειριστή ασφαλείας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Motional, Λόρα Μέιτζορ, εξηγεί ότι η εταιρεία διαπίστωσε «τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό» στις νέες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και ένα χάσμα ανάμεσα σε ένα λειτουργικό σύστημα και σε μια οικονομικά βιώσιμη, κλιμακούμενη λύση. «Πήραμε τη δύσκολη απόφαση να επιβραδύνουμε βραχυπρόθεσμα, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε μακροπρόθεσμα», ανέφερε.

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται η μετάβαση από ένα μωσαϊκό επιμέρους μοντέλων και κανόνων σε μια ενιαία «ραχοκοκαλιά» Τεχνητής Νοημοσύνης, βασισμένη σε σύγχρονες αρχιτεκτονικές, ικανή να μαθαίνει πιο γρήγορα και να προσαρμόζεται ευκολότερα σε νέες πόλεις και σενάρια. Στόχος είναι η ταχύτερη γενίκευση, αλλά και η σημαντική μείωση του κόστους ανάπτυξης.

Σε δοκιμαστική διαδρομή στο Λας Βέγκας, όχημα Hyundai Ioniq 5 της Motional κινήθηκε αυτόνομα σε ιδιαίτερα απαιτητικό αστικό περιβάλλον, περιλαμβάνοντας πολυσύχναστα σημεία παραλαβής και αποβίβασης ξενοδοχείων - περιοχές που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν ανθρώπινη παρέμβαση.